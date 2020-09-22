Şansları yok!

Devler Ligi’nde play-off turu çift maçlı eliminasyon sistemine göre oynanacak. Rus ekibi Krasnodar, bu zamana kadar sürprizlere imza atan Yunan temsilcisi PAOK’u ilk karşılaşmada devirecektir.

3,30 LENON-PUMAS 0

Meksika Liga MX Apertura’da haftalar ilerledikçe takımların yerleri de netleşmeye başladı. Bu sezon çıktığı 10 maçta sadece Cruz Azul’a deplasmanda kaybeden Lenon, özellikle iç saha maçlarında iyi defans yapıp sonuca gitmeye çalışıyor. Son haftada Gigliotti’nın 4 dakika attığı iki golle galibiyetle ayrıldıkları Queretaro deplasmanı onlar için ayrı bir moral oldu. Pumas da ligin en formda takımlarından. Bu sezon namağlup unvanlarını korumayı başardılar. Güçleri birbirine denk takımların maçından sürpriz bir beraberlik çıkabilir.

1,60 BOTAFOGO-PELOTAS 1

Brezilya Serie B’de istediği sonuçlara bir türlü ulaşamayan Botafogo SP’nin tek isteği kazanıp çıkışa geçmek. Ponte Preta ve Nautico deplasmanından aldıkları mağlubiyetlerle iyice dibe çöktüler. Ancak bu kez dişlerine göre bir rakiple karşı karşıya gelecekler. Brasil De Pelotas iç sahadaki başarılı sonuçlarıyla ayakta kalmaya çalışsa bile deplasmanda çok kötüler. İyi kapanıp çok fazla gol yemiyorlar ancak gol atamayınca da galip gelemiyorlar. İki takımdan Botafogo SP iç saha avantajıyla galibiyet için bir adım önde.

1,70 KRASNODAR-PAOK 1

Rus temsilcisi Krasnodar, Şampiyonlar Ligi’nde ilk maçına çıkıyor. Play-off turunun en önemli avantajı iki maç üzerinden oynanacak olması. PAOK ise Devler Ligi macerasına çok erken başladı. Konuk ekip önce Beşiktaş’ı, ardından da Benfica’yı eleyerek dikkatleri üzerine çekti. Ancak Rusya deplasmanı her takım için zordur. Bu yüzden POAK en fazla beraberlik için sahaya çıkacaktır. Fakat bu skoru bile alması çok zor. Krasnodar evinde zafere ulaşır.

1,30 SHIJIAZHUANG-SHANGHAI SIPG 2

Çin Halk Cumhuriyeti Süper Lig Grup B’de Shanghai SIPG fırtınası esiyor. Sadece bir kez kaybettiler ve en yakın rakibinin dört puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor. Ev sahibi Shijiazhuang Ever Bright ise iç sahadaki performansı ile ayakta kalıyor. Fakat Shanghai SIPG karşısında tutunabileceklerini düşünmüyorum. Konuk ekip günün favorilerinden biri konumunda bulunuyor.







