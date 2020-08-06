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06.08.2020 - 13:01 | |   ANKARA (AA) -

Santos'ta Ferreira dönemi sona erdi

Brezilya 1. Futbol Ligi ekiplerinden Santos'ta, Portekizli teknik adam Jesualdo Ferreira ile yollar ayrıldı.

Santos'ta Ferreira dönemi sona erdi
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Kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulu toplantısında 74 yaşındaki teknik adamın görevine son verilmesi yönünde karar alındığı belirtildi. 

Göreve gelmesinin 8 ay sonrasında takımdan gönderilen Ferreira yönetiminde Santos, 15 maçta 6 galibiyet, 5 yenilgi ve 4 beraberlik aldı.

Jesualdo Ferreira, daha önce Benfica, Porto, Sporting Lizbon ve Braga gibi ülkesinin önemli takımlarını da çalıştırmıştı.

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