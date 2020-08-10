Santrançta hamleler dostluk için yapıldı

Kardeş ülkeler Türkiye ve Azerbaycan’ın ünlü ve başarılı satranç sporcuları, FIDE Online Satranç Olimpiyatı öncesinde dostluk maçında buluştu. Organizasyon Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Azerbaycan Spor Bakanı Azad Rahimov’un konuşmalarıyla başladı.



İki ülke arasındaki kadim dostluğun satranç turnuvası ile masaya taşındığını belirten Bakan Kasapoğlu, “Bu vesile ile ilelebet payidar olacak dostluğumuzun yarınlara çok daha güçlü ve pekişmiş bir şekilde yürümesinden duyduğumuz memnuniyeti ve sporun bu anlamdaki gücüne inandığımızı özellikle ifade etmek istiyorum. İnanıyorum ki, yarınlar karındaşların el birliği ve iş birliğiyle, omuz omuza yürümesi ile çok daha parlak ve güçlü olacak” ifadelerini kullandı.



Azerbaycan Spor Bakanı Azad Rahimov da Azerbaycan ve Türkiye’nin iki ayrı devlete sahip olsalar da, tek bir millet olduklarını hatırlatarak, “Pandemi nedeniyle biz de büyük tedbirler alıyoruz fakat satranç sporunu yapmaya hiçbir şey engel değildir. Online olarak düzenlediğimiz bu yarışmalara siz değerli satranç severler de eşlik ediyor” ifadelerini kullandı.



FIDE Online Satranç Olimpiyatı’na da hazırlık niteliğinde olan turnuva bugün sona erecek.