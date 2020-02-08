Saracchi’de karar günü

Galatasaray’da yoğun maç takvimi nedeniyle dün futbolculara izin verildi. Sarı-kırmızılılar, Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yapacağı antrenmanla tamamlayıp kampa girecek.



Sarı-kırmızılılarda özellikle Saracchi’nin durumu merakla bekleniyor. Saha çalışmalarına önceki gün başlayan Falcao’nun kesin olarak forma giyemeyeceği ancak Saracchi’nin durumunun bugünkü son antrenmanda belli olacağı öğrenildi.

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