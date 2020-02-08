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HaberlerGalatasaray Haberleri Saracchi’de karar günü
08.02.2020 - 07:00 |

Saracchi’de karar günü

Sarı-kırmızılılar, Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını bu akşam tamamlayacak Falcao’nun kesin olarak forma giyemeyeceği ancak Saracchi’nin durumunun bugünkü son antrenmanda belli olacağı öğrenildi.

Saracchi’de karar günü

Galatasaray’da yoğun maç takvimi nedeniyle dün futbolculara izin verildi. Sarı-kırmızılılar, Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yapacağı antrenmanla tamamlayıp kampa girecek.

Sarı-kırmızılılarda özellikle Saracchi’nin durumu merakla bekleniyor. Saha çalışmalarına önceki gün başlayan Falcao’nun kesin olarak forma giyemeyeceği ancak Saracchi’nin durumunun bugünkü son antrenmanda belli olacağı öğrenildi.

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