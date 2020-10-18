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18.10.2020 - 11:01 | | İZMİR (AA) -

Sarıca: Çalışarak daha iyi olacağımız kesin

ING Basketbol Süper Ligi'nde deplasmanda TOFAŞ'ı 88-78 mağlup eden Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, çalışarak her geçen gün daha iyiye gideceklerini söyledi.

Sarıca: Çalışarak daha iyi olacağımız kesin
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Ligde TOFAŞ'ı 88-78 yenen Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, çalışarak her geçen gün daha iyiye gideceklerini söyledi.

Sarıca, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, Bursa'dan güzel bir galibiyetle döndüklerini aktardı.

TOFAŞ karşısında iyi oynadıklarını ifade eden Sarıca, ancak maç içinde iniş çıkışların olduğunu belirtti.

Sarıca, rakiplerinin hızlı hücumlarına karşı önlem aldıklarını dile getirerek, şunları kaydetti: "Maçın sonunda baktığımızda savunmamız çok düşük bir sayıda kalmadı ama benim için yeterliydi. Özellikle Metecan'ın sürdürdüğü form bizim için önemliydi. Geçen sezon başlayan o devamlılığı bu sezon daha da yukarı çıkarıyor. Hem Türk basketbolu hem bizim için önemli. Raymar Morgan'ın ortaya koyduğu oyun çok önemli. Sezon başında hazır değildi, her geçen gün daha iyi bir hale geliyor. Sek yine aynı şekilde devreye girdi. Tony'nin yine müthiş bir organizasyonu var. Bunları birleştirdiğimiz zaman tüm maçı önde götürdüğümüz bir karşılaşma oldu. Her geçen gün çalışarak daha iyi olacağımız kesin. Bütün takımı tebrik ediyorum."

Ligde 4. haftada 3. galibiyetine ulaşan yeşil-kırmızılı ekip 5. hafta mücadelesinde 24 Ekim Cumartesi günü Darüşşafaka Tekfen'i ağırlayacak.

Sarıca: Çalışarak daha iyi olacağımız kesin

 

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