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02.12.2020 - 20:26 | | İSTANBUL (AA) -

Sarıyer Belediyespor-VakıfBank: 0-3

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 20. haftasında VakıfBank, deplasmanda Sarıyer Belediyespor'u 3-0 yendi.

Sarıyer Belediyespor-VakıfBank: 0-3
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Salon: Bahçeköy Orman Fakültesi

Hakemler: Caner Çıldır, Recep Karakoç

Sarıyer Belediyespor: Gizem Misra Aşçı, Nikalina, Merve İkbal Albayrak, Dilara Bilge, Krystyna, Abdulazimova (Gizem Düzeltir, Şeyma Nur Akbulut, Sinem Bayazıt, Çağla Erdem, İram Çor)

VakıfBank: Cansu Özbay, Guimaraes, Ayşe Melis Gürkaynak, Haak, Tuğba Şenoğlu, Rasic (Ayça Aykaç, Gözde Yılmaz, Ognjenovic)

Setler: 19-25, 10-25, 23-25

Süre: 71 dakika (25, 19, 27)

Diğer sonuçlar şöyle: Beşiktaş-Çan Gençlik Kalespor: 0-3,

Kuzeyboru-Türk Hava Yolları: 2-3,

Eczacıbaşı VitrA-Nilüfer Belediyespor: 2-3

Sarıyer Belediyespor-VakıfBank: 0-3

 

 

 

 

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