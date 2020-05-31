31.05.2020 - 20:24 | | Skorer
Saviola'dan Fenerbahçe formalı paylaşım!
Eski Arjantinli golcü Saviola'dan Ariel Ortega paylaşımı geldi. Saviola, Ortega'nın Fenerbahçe formasıyla poz verdi.
Eski Arjantinli golcü Saviola'dan Fenerbahçe paylaşımı geldi.
Saviola'dan paylaşımda "Ariel Ortega benim her zaman hayran olduğum bir futbolcuydu. İdolümdü. Şimdi size çok özel bir forma gösteriyorum. Ariel Ortega'nın 2002/2003 döneminde giydiği Fenerbahçe forması." ifadesini kullandı.
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