Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFenerbahçe Haberleri Saviola'dan Fenerbahçe formalı paylaşım!
31.05.2020 - 20:24 | | Skorer

Saviola'dan Fenerbahçe formalı paylaşım!

Eski Arjantinli golcü Saviola'dan Ariel Ortega paylaşımı geldi. Saviola, Ortega'nın Fenerbahçe formasıyla poz verdi.

Saviola'dan Fenerbahçe formalı paylaşım!
ABONE OL

Eski Arjantinli golcü Saviola'dan Fenerbahçe paylaşımı geldi.

Saviola'dan paylaşımda "Ariel Ortega benim her zaman hayran olduğum bir futbolcuydu. İdolümdü. Şimdi size çok özel bir forma gösteriyorum. Ariel Ortega'nın 2002/2003 döneminde giydiği Fenerbahçe forması." ifadesini kullandı.

Savioladan Fenerbahçe formalı paylaşım

Savioladan Fenerbahçe formalı paylaşım

Sergio Agüero'nun Old Trafford'da Attığı Gol

    Ahmet Nur Çebi'den haciz itirafı: Her gün kavga ediyoruz
    daha fazla video için

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika | Malatyaspor, Gökhan Töre ile 1 yıl sözleşme uzattı

    Son dakika | Malatyaspor, Gökhan Töre ile 1 yıl sözleşme uzattı

    Akatlar No: 1903, lige yetişiyor

    Akatlar No: 1903, lige yetişiyor

    Athletic Bilbao, teknik direktör Garitano ile sözleşme yeniledi

    Athletic Bilbao, teknik direktör Garitano ile sözleşme yeniledi

    Mönchengladbach-Union Berlin: 4-1

    Mönchengladbach-Union Berlin: 4-1

    Sıradaki Haber