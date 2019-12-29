Scarione eski günlerine dönüyor

Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler

Uzun süredir sakatlığı nedeniyle futbolun uzağında kalan Arjantinli futbolcu, son olarak geçtiğimiz sezon mayıs ayında Göztepe karşısında forma giyebilmişti.

34 yaşındaki futbolcu, 2 yılı aşkın bir sürenin ardından ilk kez fileleri havalandırdı. 2017 Eylül’ünde Gençlerbirliği’ne attığı golün ardından suskunluğa bürünen oyuncu, 2 yıl 3 aylık aranın ardından ilk golünü kaydetti.

Scarione, Denizlispor karşısındaki diğer istatistikleriyle de göz kamaştırdı. 7 şut atan, 3 ikili mücadele kazanan, 39 kere topla buluşan, %88,9 başarıyla pas yapıp, 3 başarılı şekilde dripling yapan futbolcu karşılaşmanın yıldızı oldu.

Oscar Scarione ibr maç iki golü ise son olarak 2016 Eylül ayında bulmuştu. Maccabi Tel Aviv forması giydiği dönemde Bnei Sakhnin karşısında iki kez fileleri havalandırmıştı.

Scarione’nin en başarılı dönemi Kasımpaşa’daki 2013-16 arası dönem oldu. İstanbul ekibinde 97 maçta 41 gol atıp, 11 asist yapan futbolcu, İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv’in yolunu tuttu.

Maccabi’de 30 maçta 10 gol attığı evre de de iyi bir performans sergileyen oyuncu, büyük umutlarla alındığı Göztepe’de sakatlık sıkıntılarıyla boğuşmasının ardından, Ankaragücü’nde, eski formuna dönme işaretleri verdi, yeni bir başlangıcın kıvılcımını Denizli’ye attığı gollerle yaktı.

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