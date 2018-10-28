28.10.2018 - 20:19 | | AA
Schalke 04, 1 puana razı!
Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Schalke 04, deplasmanda Leipzig ile golsüz berabere kaldı.
Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Schalke 04, deplasmanda Leipzig ile golsüz berabere kaldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. maçında 6 Kasım Salı günü Galatasaray'ı konuk edecek Schalke 04, Bundesliga'nın 9. haftasında Red Bul Arena'da Leipzig'in konuğu oldu.
Çekilmeli geçen Leipzig-Schalke 04 karşılaşması 0-0 berabere tamamlandı. Schalke 04 böylelikle Leipzig deplasmanında 1 puan aldı.
Konuk ekipte Türk asıllı futbolcu Suat Serdar, ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika forma giydi.
Schalke 04, puan cetvelinde 7 puanla 15. sıraya yükselirken, Leipzig 16 puanla 5. sırada kaldı.