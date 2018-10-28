Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAlmanya Bundesliga Haberleri Schalke 04, 1 puana razı!
28.10.2018 - 20:19 | | AA

Schalke 04, 1 puana razı!

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Schalke 04, deplasmanda Leipzig ile golsüz berabere kaldı.

Schalke 04, 1 puana razı!
ABONE OL

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Schalke 04, deplasmanda Leipzig ile golsüz berabere kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. maçında 6 Kasım Salı günü Galatasaray'ı konuk edecek Schalke 04, Bundesliga'nın 9. haftasında Red Bul Arena'da Leipzig'in konuğu oldu.

Çekilmeli geçen Leipzig-Schalke 04 karşılaşması 0-0 berabere tamamlandı. Schalke 04 böylelikle Leipzig deplasmanında 1 puan aldı.

Konuk ekipte Türk asıllı futbolcu Suat Serdar, ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika forma giydi.

Schalke 04, puan cetvelinde 7 puanla 15. sıraya yükselirken, Leipzig 16 puanla 5. sırada kaldı.

    Emre Mor çalışmalarını Danimarka'da sürdürüyor!
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Sivas Belediyespor, Furkan Işık’ı kadrosuna kattı
      Sivas Belediyespor, Furkan Işık’ı kadrosuna kattı
    2. Fenerbahçe'de Falette için onay çıktı
      Fenerbahçe'de Falette için onay çıktı
    3. Udinese - Juventus maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da
      Udinese - Juventus maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da
    4. Lazio - Cagliari maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da
      Lazio - Cagliari maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da
    5. Galatasaray, sezonu Antalya'da kapatacak
      Galatasaray, sezonu Antalya'da kapatacak



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Süper Lig'de perde kapanıyor! Küme düşecek 2 takım...

    Süper Lig'de perde kapanıyor! Küme düşecek 2 takım...

    Galatasaray'ın yıldızı Falcao'dan ilginç takip

    Galatasaray'ın yıldızı Falcao'dan ilginç takip

    Son dakika | Trabzonspor'da Lucescu sesleri

    Son dakika | Trabzonspor'da Lucescu sesleri  

    Transfer haberleri | Başakşehirli Deha Real Madrid'e transfer oldu

    Transfer haberleri | Başakşehirli Deha Real Madrid'e transfer oldu

    Sıradaki Haber