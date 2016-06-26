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HaberlerAlmanya Bundesliga Haberleri Schalke 04, Basel'den Embolo ile 5 yıllık anlaşma imzaladı
26.06.2016 - 16:00 | | AA

Schalke 04, Basel'den Embolo ile 5 yıllık anlaşma imzaladı

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarındanSchalke 04, İsviçre kulübü Basel'in 19 yaşındaki forvet oyuncusu Breel Embolo'yutransfer etti.

Schalke 04, Basel'den Embolo ile 5 yıllık anlaşma imzaladı
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Kulüpten yapılan açıklamaya göre Schalke 04 ile Basel, Kamerun asıllı İsviçreli milli futbolcu Embolo'nun transferi konusunda anlaştı.

Schalke 04'ün 2020-2021 sezonu sonuna kadar renklerine bağladığı Embolo'nun bonservis ücretine ilişkin bilgi paylaşılmadı ancak Alman basını, İsviçre'nin 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası kadrosunda yer alan oyuncu için Basel'e 25 milyon avro ödediğini öne sürdü.

Embolo, 2015-2016 sezonunda İsviçre Süper Ligi'ni zirvede bitiren Basel'de gösterdiği performansla birçok büyük kulübün dikkatini çekti. 19 yaşında olmasına rağmen İsviçre Milli Takımı formasını 13 kez giyen Embolo, geçen sezon Basel'de oynadığı 40 maçta 13 gol ve 9 asist üretti.

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