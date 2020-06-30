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HaberlerAlmanya Bundesliga Haberleri Schalke 04 Başkanı Clemens Tönnies görevinden istifa etti
30.06.2020 - 19:26 | | TEMEL ELCİVAN /ALMANYA,(DHA) -

Schalke 04 Başkanı Clemens Tönnies görevinden istifa etti

 Bundesliga'nın köklü kulüplerinden Schalke04'ün Başkanı Clemens Tönnies görevinden istifa etti.

Schalke 04 Başkanı Clemens Tönnies görevinden istifa etti
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Almanya Bundesliga'da verilen koronavirüs arasından sonra oynanan maçlarda galibiyet yüzü göremeyen Schalke04'te Başkan Clemens Tönnies'in görevinden istifa ettiği bildirildi.

Schalke04 Kulübü'nden yapılan açıklamada, 64 yaşındaki Clemens Tönnies'in 26 yıl külüpte farklı görevlerde hizmet ettiği, son 19 yılda da yönetim kulu başkanı olarak görev yaptığı hatırlatıldı. Başkan Tönnies'in istifa kararının ise saygıyla karşılandığı belirtildi.

Schalke 04 Başkanı Clemens Tönnies görevinden istifa etti

Öte yandan Alman medyasında çıkan haberlere göre Clemens Tönnies'in istifasının yaşanan mağlubiletler ve puan kayıplarının yanı sıra sahibi olduğu iş yerindeki bir çok personelde koronaviris çıkmasından dolayı yaşanan tartışmaların sebep olduğu ifade edildi. 

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