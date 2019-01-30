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30.01.2019 - 23:16 | | AA

Schalke 04, Matondo'yu transfer etti

Almanya Birinci Futbol Ligi takımlarından Schalke 04, kanat oyuncusu Rabbi Matondo'yu kadrosuna kattı.

Schalke 04, Matondo'yu transfer etti
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Almanya Birinci Futbol Ligi takımlarından Schalke 04, kanat oyuncusu Rabbi Matondo'yu kadrosuna kattı. Alman ekibinden yapılan açıklamada, Manchester Cityli 18 yaşındaki futbolcuyla 4,5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

İngiliz ekibinde forma şansı bulamayan Matondo için Schalke 04'ün 11 milyon avro bonservis ödediği basına yansıdı.

Matondo, Manchester City'nin 23 yaş altı takımında bu sezon çıktığı 11 maçta 6 gol attı.

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