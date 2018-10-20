Schalke 04 - Werder Bremen: 0-2

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Schalke 04, sahasında Werder Bremen'e 2-0 mağlup oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda 24 Ekim Çarşamba günü İstanbul'da Galatasaray ile karşılaşacak Schalke 04, Bundesliga'nın 8. haftasında Veltins Arena'da Werder Bremen'i konuk etti.

Werder Bremen, 43. ve 66. dakikalarda Maximilian Eggestein'in attığı gollerle karşılaşmayı 2-0 kazandı.

Ligde 6. mağlubiyetini yaşayan Schalke 04, son iki haftada Mainz ve Fortuna Düsseldorf galibiyetlerinin ardından bu hafta sahadan puansız ayrıldı.

Nuri Şahin 78 dakika oynadı

Schalke 04'te Türk asıllı futbolcu Suat Serdar, 69. dakikada Amine Harit'in yerine oyuna dahil olurken, konuk ekipte ilk 11'de maça başlayan eski milli futbolcu Nuri Şahin 78 dakika oyunda kaldı.

Werder Bremen 17 puanla 2. sıraya yükselirken, Schalke 04 ise 6 puanla 16. sıraya geriledi.