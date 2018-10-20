Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAlmanya Bundesliga Haberleri Schalke 04 - Werder Bremen: 0-2
20.10.2018 - 22:52 | | BERLİN (AA)

Schalke 04 - Werder Bremen: 0-2

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki rakiplerinden Schalke 04, Bundesliga'nın 8. hafasında Werder Bremen'e 2-0 yenildi.

Schalke 04 - Werder Bremen: 0-2
ABONE OL

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Schalke 04, sahasında Werder Bremen'e 2-0 mağlup oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda 24 Ekim Çarşamba günü İstanbul'da Galatasaray ile karşılaşacak Schalke 04, Bundesliga'nın 8. haftasında Veltins Arena'da Werder Bremen'i konuk etti.

Werder Bremen, 43. ve 66. dakikalarda Maximilian Eggestein'in attığı gollerle karşılaşmayı 2-0 kazandı.

Ligde 6. mağlubiyetini yaşayan Schalke 04, son iki haftada Mainz ve Fortuna Düsseldorf galibiyetlerinin ardından bu hafta sahadan puansız ayrıldı.

Nuri Şahin 78 dakika oynadı

Schalke 04'te Türk asıllı futbolcu Suat Serdar, 69. dakikada Amine Harit'in yerine oyuna dahil olurken, konuk ekipte ilk 11'de maça başlayan eski milli futbolcu Nuri Şahin 78 dakika oyunda kaldı.

Werder Bremen 17 puanla 2. sıraya yükselirken, Schalke 04 ise 6 puanla 16. sıraya geriledi.

Emre Mor çalışmalarını Danimarka'da sürdürüyor!
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Sivas Belediyespor, Furkan Işık’ı kadrosuna kattı
    Sivas Belediyespor, Furkan Işık’ı kadrosuna kattı
  2. Fenerbahçe'de Falette için onay çıktı
    Fenerbahçe'de Falette için onay çıktı
  3. Udinese - Juventus maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da
    Udinese - Juventus maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da
  4. Lazio - Cagliari maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da
    Lazio - Cagliari maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da
  5. Galatasaray, sezonu Antalya'da kapatacak
    Galatasaray, sezonu Antalya'da kapatacak



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Süper Lig'de perde kapanıyor! Küme düşecek 2 takım...

Süper Lig'de perde kapanıyor! Küme düşecek 2 takım...

Galatasaray'ın yıldızı Falcao'dan ilginç takip

Galatasaray'ın yıldızı Falcao'dan ilginç takip

Son dakika | Trabzonspor'da Lucescu sesleri

Son dakika | Trabzonspor'da Lucescu sesleri  

Transfer haberleri | Başakşehirli Deha Real Madrid'e transfer oldu

Transfer haberleri | Başakşehirli Deha Real Madrid'e transfer oldu

Sıradaki Haber