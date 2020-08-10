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10.08.2020 - 00:36 |

Schalke 04'te Ozan Kabak ve Ahmed Kutucu gol attı!

Schalke 04, yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçında İkinci Lig takımlarından Osnabrück'ü 5-1 yendi. Ozan Kabak ve Ahmed Kutucu birer gol kaydetti.

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Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Schalke 04, yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçında İkinci Lig takımlarından Osnabrück'ü 5-1 yendi. 

Ankum kentindeki Quitt Stadı'nda oynanan karşılaşmada Schalke 04, ilk yarıyı 15. dakikada milli futbolcu Ozan Kabak'ın 23 metreden attığı golle 1-0 önde tamamladı. 

İlk devre forma giyen tüm futbolcularını değiştirerek ikinci yarıya çıkan mavi-beyazlılar, 46. dakikada Steven Skrzybski'nin golüyle durumu 2-0'a getirdi. 

Osnabrück, 55. dakikada Bryan Henning'in topu filelere göndermesiyle farkı 1'e indirdi. 

Schalke 04, 60. dakikada Skrzybski, 67. dakikada Alessandro Schöpf ve 89. dakikada Ahmed Kutucu ile 3 gol daha buldu ve karşılaşmadan 5-1 galip ayrıldı. 

Schalke 04'ün kadrosunda bulunan diğer Türk kökenli oyuncuların da süre aldığı maçta, Münir Levent Mercan ve Suat Serdar ilk yarıda, Can Bozdoğan ise ikinci devrede forma giydi.

Schalke 04te Ozan Kabak ve Ahmed Kutucu gol attı

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