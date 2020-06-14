 Schalke - Bayer Leverkusen maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Union Berlin deplasmanından 1 puanla dönen Schalke, Bundesliga'da salgın dönüşü ilk puanını kazanırken galibiyetsiz serisi de 12 maça yükselmişti. Omar Mascarell, Suat Serdar, Guido Burgstaller, Salif Sane ve Amine Harit sezonu kapattı. Matija Nastasic ile Jean-Clair Todibo bu maça yetişemeyecek. Benjamin Stambouli ve Rabbi Matondo ise maç saati netleşecek! Kısacası 7 isim kesin olarak yok, artı 2 isim de şüpheli... Milli oyuncumuz Ozan Kabak da Stuttgart döneminin son bölümündeki gibi savunmada tek başına savaşıyor ama Schalke, şu ana kadar skor üretme konusunda da sınıfta kaldığı için orta sıralarda tıkılıp kaldılar...

Leverkusen, geçtiğimiz hafta sonu Kai Havertz'in riske edilmediği maçta şampiyonluğa adım adım koşan Bayern'e diş geçirememiş ve 4-2 kaybetmişti, hafta arası ise ter idmanı havasında geçen kupa yarı finalinde Saarbrucken engelini 3 golle geçtiler. Resmi kaynaklar Havertz'in ilk 11'e döneceğini yazarken, Lars Bender ve Karim Bellarabi sezonu kapattı. Bayern maçı sonrası TD Peter Bosz, "Gerçekle yüzleşti, birkaç basit hata yaptı ama sonrasında golünü de attı" dediği Florian Wirtz'i maçın başından itibaren bizlere sunabilir...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Leverkusen deplasmanda oynadığı son 3 lig maçını kazandı.

- Leverkusen'in son 6 lig maçının 5'i "2.5 ÜST" bitti.

- İki takım arasında oynanan son 5 lig maçının tamamı "2-3 GOL" aralığında sonuçlandı.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Bundesliga mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Leverkusen kazanır" oldu! %50'lik kesim revire dönen ve formsuz Schalke karşısında Leverkusen'e güveniyor... %19'luk kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve karşılaşmada en az 3 gol bekliyor.

MİSLİ.COM YAZARI FATİH DEMİRELİ NE ÖNERİYOR?

Schalke ligin en formsuz takımı. Union gibi en az Schalke kadar formsuz olan bir rakibi de yenemediler geçtiğimiz hafta. Son 12 maçını kazamayan Schalke'de umut verici hiçbir şey yok. Hücumcular etkisiz, takımda özgüven kaybı üst seviyede. Leverkusen gibi haftaiçi kupa finaline kalan, ligde Kai Havertz önderliğinde esen Leverkusen'i durdurması belki mucize değil ama mantık sınırları içerisinde sığmıyor şu an. Beklentim deplasman takımının kazanması.



