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01.10.2014 - 23:59 |

Schalke bir bir ilerliyor!

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 2. hafta maçında Schalke 04 ile Maribor 1-1 berabere kaldı.

Schalke bir bir ilerliyor!
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UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu mücadelesinde, ilk hafta Chelsea deplasmanından 1 puan koparmayı başaran Schalke, sahasında Maribor 'u konuk etti. İlk hafta Chelsea deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönen Schalke, Maribor savunmasını aşmakta zorlandı ve 1-1 biten maçta sahasında 1 puana razı oldu.

Sporting maçında kolay lokma olmadığını gösteren Maribor, Alman rakibi karşısında da oyuna cesur başladı. Takım halinde savunma yapıp çok adamla hızlı ataklar geliştiren konuk ekip, ilk yarım saat geride kalırken, üst üste pozisyonlar yakaladı. Schalke savunmasındaki boşlukları iyi değerlendiren Maribor, 37'de de aradığı golü Damjan Bohar ile buldu. Mitja Viler'in asistinde ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan sürpriz golcü, topu filelere yollamakta hiç zorlanmadı ve ilk yarının skorunu tayin etti.

İkinci yarıda ise tamamen Schalke rüzgarı vardı. Oyuna ağırlığını koyan ev sahibi, Maribor'un skoru koruma içgüdüsüyle tamamen geri çekilmesiyle kendine geldi. Rakip kaleyi abluka altına alan Alman temsilcisi, golü Hollandalı yıldız Klaas-Jan Huntelaar ile buldu. 56'da ceza sahası yayı içinden müthiş vuran golcü oyuncu, bu sefer Handanovic'i avlamayı başardı.

Schalke'de Draxler, Huntelaar ve Boateng üçlüsü takımı ateşlerken, Maribor'un sert savunma anlayışı kaleye yaklaşmalarını engelledi. Göbekten zorlamaya devam eden Alman ekibi, yay üzerinden uzaktan şutlarla gol aradı ancak sonuç bulamadı ve ilk maçta olduğu gibi ikinci maçından da 1 puanla ayrıldı.

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