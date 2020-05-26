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HaberlerAlmanya Bundesliga Haberleri Schalke'de Suat Serdar sezonu kapattı
26.05.2020 - 09:23 |

Schalke'de Suat Serdar sezonu kapattı

Almanya Bundesliga'da Schalke 04 forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu Suat Serdar'ın sezonu kapattığı açıklandı.

Schalke'de Suat Serdar sezonu kapattı
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Coronavirüs arasının ardından oynadığı iki maçta da sahadan farklı yenilgilerle ayrılan Schalke 04’te kötü bir haber daha geldi.

Augsburg ile oynanan maçın 56. dakikasında oyundan çıkan ve yerini Ahmed Kutucu’ya bırakan Suat Serdar’ın, sezonu kapattığı kaydedildi.

Sol dizinde ciddi bir sakatlığı olduğu belirtilen 23 yaşındaki oyuncu için kesin sonucun ise detaylı incelemeler sonrasında belli olacağı belirtildi.

Schalke 04’te daha önce de milli oyuncumuz Ozan Kabak sakatlanmış ve uzun süre takımından ayrı kaldıktan sonra Augsburg maçında kadroya dahil edilmişti.

Schalkede Suat Serdar sezonu kapattı

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