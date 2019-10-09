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09.10.2019 - 09:14 | | Takvim

Schalke'den Cenk operasyonu!

Everton'da 3. forvet durumuna düşen ve forma bulmakta çok zorlanan Cenk Tosun devre arasında Bundesliga'nın yolunu tutabilir... Alman basını, Schalke'nin milli futbolcumuzun transferi için harekete geçtiğini yazdı.

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Premier Lig ekibi Everton'da yedek kulübesine mahkum kalan Cenk Tosun devre arasında Bundesliga'ya gidebilir...

Alman basını, Schalke'nin milli futbolcumuzun transferi için harekete geçtiğini yazdı. Schalke'nin devre arasında Everton'la görüşeceği ve kiralama teklifi yapacağı belirtiliyor. Cenk Tosun'un da Almanya'ya gitmeye sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.

İngiliz ekibi Everton, Cenk Tosun'u satış listesine koydu.

Schalkeden Cenk operasyonu

 

 

 

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