Schalke'nin kazanamama serisi 30 maça çıktı

Milli futbolcumuz Ozan Kabak'ın formasını giiydiği Schalke, Bundesliga'da kötü günler geçirmeye devam ediyor.

Bu hafta çıktığı Hertha Berlin deplasmanından 3-0'lık yenilgiyle ayrılan Schalke'nin galibiyet hasreti tam 30 maça çıktı. Ozan Kabak'ın ilk 11'de başlayıp 90 dakika sahada kalıp yenilgiye engel olamadığı maç sonunda Schalke'nin 1 yıldır sürdürdüğü kötü istatistiğe 1 maç daha eklenmiş oldu.

Schalke, son galibiyetini 17 Ocak 2020 yılında 2-0'lık skorla Mönchengladbach'a karşı almış ve o günden bu yana mavi beyazlı kulüp oynadığı 30 lig maçında 10 beraberlik ve 20 yenilgi aldı.