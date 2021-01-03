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03.01.2021 - 08:00 |

Schalke'nin kazanamama serisi 30 maça çıktı

Hertha Berlin'e 3-0 yenilen Millii futbolcumuz Ozan Kabak'ın takımı Schalke'nin galibiyet hasreti tam 30 maça çıktı...

Schalke'nin kazanamama serisi 30 maça çıktı
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Milli futbolcumuz Ozan Kabak'ın formasını giiydiği Schalke, Bundesliga'da kötü günler geçirmeye devam ediyor.

Bu hafta çıktığı Hertha Berlin deplasmanından 3-0'lık yenilgiyle ayrılan Schalke'nin galibiyet hasreti tam 30 maça çıktı. Ozan Kabak'ın ilk 11'de başlayıp 90 dakika sahada kalıp yenilgiye engel olamadığı maç sonunda Schalke'nin 1 yıldır sürdürdüğü kötü istatistiğe 1 maç daha eklenmiş oldu.

Schalke, son galibiyetini 17 Ocak 2020 yılında 2-0'lık skorla Mönchengladbach'a karşı almış ve o günden bu yana mavi beyazlı kulüp oynadığı 30 lig maçında 10 beraberlik ve 20 yenilgi aldı.

Schalkenin kazanamama serisi 30 maça çıktı

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