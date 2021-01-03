03.01.2021 - 08:00 |
Schalke'nin kazanamama serisi 30 maça çıktı
Hertha Berlin'e 3-0 yenilen Millii futbolcumuz Ozan Kabak'ın takımı Schalke'nin galibiyet hasreti tam 30 maça çıktı...
Milli futbolcumuz Ozan Kabak'ın formasını giiydiği Schalke, Bundesliga'da kötü günler geçirmeye devam ediyor.
Bu hafta çıktığı Hertha Berlin deplasmanından 3-0'lık yenilgiyle ayrılan Schalke'nin galibiyet hasreti tam 30 maça çıktı. Ozan Kabak'ın ilk 11'de başlayıp 90 dakika sahada kalıp yenilgiye engel olamadığı maç sonunda Schalke'nin 1 yıldır sürdürdüğü kötü istatistiğe 1 maç daha eklenmiş oldu.
Schalke, son galibiyetini 17 Ocak 2020 yılında 2-0'lık skorla Mönchengladbach'a karşı almış ve o günden bu yana mavi beyazlı kulüp oynadığı 30 lig maçında 10 beraberlik ve 20 yenilgi aldı.