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03.07.2018 - 02:30 |

Schmeichel efsanesi

Hırvatistan’a penaltılarla elenen Danimarka’da tüm gözler kaleci Kapser Schmeichel’a çevrildi.

Schmeichel efsanesi
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Hırvatistan’a penaltılarla elenen Danimarka’da tüm gözler kaleci Kapser Schmeichel’a çevrildi. Aldıkları yenilgiye karşın maçın adamı seçilen ve ülkesinde alkışları toplayan Schmeichel’ın, babası Peter Scmeichel’ın izinde olduğu ifade edildi.

EURO 92’nin kahramanı olarak gösterilen baba Schmeichel’dan sonra oğlu Kasper’in de benzer bir hikaye yazdığı aktarıldı. Baba Peter Schmeichel da yaptığı açıklamada, “Sözün bittiği nokta. Hiçbir kuvvet oğlumla ve takım arkadaşlarıyla gurur duymamı engelleyemez” dedi. İngiltere’de uzun yıllar Manchester United kalesini koruyan Peter Schmeichel ayrıca oğlu Kasper’in küçüklük fotoğrafını ve Old Traf ford’daki anılarını paylaştı.

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