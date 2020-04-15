Schumacher için şok açıklama! 'Hamilton onu geçecek'

Eski Formula 1 pilotu ABDli Mario Andretti, Lewis Hamilton'un Schumacher'den çok daha iyi bir F1 pilotu olduğunu ve Schumi'yi geçeceğini ifade etti. Andretti, Hamilton'un 6 dünya şampiyonluğu kazandığını ve efsanevi Schumacher'i geçebileceğini öngördüğünü açıkladı.

Lewis Hamilton, Formula 1'in son yıllardaki yükselen yıldızı... İngiliz pilot, 6 dünya şampiyonluğuna imza atarak tüm zamanların en büyük pilotu olma yolunda ilerliyor. Eski ABDli pilot Mario Andretti de Hamilton'un efsanevi Michael Schumacher'i geçeceğini belirtti.

Andretti, "F1'e baktığınız zaman Hamilton'un rekorları alt üst ettiğini görebiliriz. Bunu zamanında Schumacher ypmıştı. Hamilton'un rekabetçi yapısını da göz önüne alırsak önümüzdeki yarışlarda elde edeceği başarılarla Schumacher'i geride bırakabilir." dedi.

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