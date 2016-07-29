Schweinsteiger milli takımı bıraktı

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından açıklamalarda bulunanSchweinsteiger, Almanya Teknik Direktörü Joachim Löw ile görüşerek milli takımdan affını istediğini ve bunun kabul edildiğini belirtti.

Milli takım arkadaşlarına, taraftarlara, teknik kadroya ve Almanya Futbol Federasyonuna teşekkür eden 32 yaşındaki futbolcu, "Bu kararla, benim için çok değerli bir aile konumundaki milli takımdan ayrılıyorum." ifadelerini kullandı.

Milli formayı 120 kez giydiğini ve güzel anılar yaşadığını vurgulayan Schweinsteiger, "2014 Dünya Kupası'nı kazanarak duygusal ve tarihsel olarak kariyerimde bir daha tekrarlanamayacak bir başarı elde ettim. Bundan dolayı, şimdi son vermek doğru ve mantıklı." değerlendirmesinde bulundu.

Schweinsteiger, kariyerinde 8 kez Almanya şampiyonluğu, 7 Almanya Kupası ve bir kez de UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamıştı. Futbola Bayern Münih'te başlayan ve 2015'e kadar aynı kulüpte devam eden Schweinsteiger, geçen sezon İngiltere temsilcisi Manchester United'a transfer olmuştu.

Bundesliga'da oynadığı 342 maçta 45 gol atan tecrübeli futbolcu, Manchester United'ta ise geçen sezon 18 karşılaşmaya çıkmıştı. Schweinsteiger, milli takım formasıyla ise 120 maçta 24 gole imza atmıştı.