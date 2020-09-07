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07.09.2020 - 07:00 |

Sebastian Vettel: ‘Her şey hep daha kötüye gidiyor’

Güvenlik aracının iki kez piste girdiği Formula 1 İtalya Grand Prix’sinde sürpriz bir isim Gasly, zirveye çıkmayı başardı. Öte yandan Ferrari pilotu Sebastian Vettel, takımının kendi evindeki yarışı erken bırakmasının ardından işlerin sürekli daha kötüye gittiğini söyledi.

Sebastian Vettel: ‘Her şey hep daha kötüye gidiyor’
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Mercedes pilotu favori olduğu yarışta aldığı 10 saniyelik dur kalk cezasının ardından birinciliği kaptırdı. Önce Magnussen’in yolda kalması ardından Leclerc’in kazası sonrası mücadele tekrar şekillenirken AlphaTauri’den Gasly finişi ilk sırada geçti

2020 Formula 1 Şampiyonası’nın olaylı geçen İtalya yarışında zafer sürpriz bir şekilde AlphaTauri pilotu Pierre Gasly’nin oldu.
Zorlu mücadelede birçok pilot sorun yaşarken, Leclerc’in kazası sonrası yarış bir süre durdu. Öncelikle Ferrari pilotu Sebastian Vettel, fren sorunu yaşadı ve yarışa erken veda etti. Ardından Magnussen’in yolda kalmasıyla piste güvenlik aracı girdi.
Olaylar bununla da bitmedi. Lewis Hamilton, pit yolu kapalıyken pite girdiği için inceleme altında alındı. Büyük Britanyalı pilot 10 saniye dur kalk cezasına çarptılırdı. Charles Leclerc ise arkadan kayma yaşayarak büyük bir süratle bariyerlere çarptı. Ferrari sürücüsü araçtan kendi başına inerken, bariyerin onarımı için yarış durduruldu.

Kırmızı bayraklardan sonra yarış formasyon turu ve gridden yeniden start ile başlatıldı. Hamilton startın ardından yerini koruyup hemen pite gelerek cezasını çekti ve son sıraya geriledi. O esnada Lance Stroll pist dışına çıkarken yarış durdurulmadan önce pite gelen Gasly, liderliğe yükseldi ve yarışın kalan bölümünde yerini koruyarak yarışı kazanan isim oldu. İtalya’da Carlos Sainz Jr. 2. sırayı alırken, Lance Stroll da üçüncü oldu. Hamilton yarışı 7. bitirirken puanını 164’e çıkardı ve farkı biraz daha açtı.

Sebastian Vettel: ‘Her şey hep daha kötüye gidiyor’

‘Her şey hep daha kötüye gidiyor’
Ferrari pilotu Sebastian Vettel, takımının kendi evindeki yarışı erken bırakmasının ardından işlerin sürekli daha kötüye gittiğini söyledi. Beklentilerin gerisinde kalan yıldız pilot, “Şu anda ne yapacağımı bilmiyorum. Sürekli olarak daha kötüye gidemeyeceğini düşünüyorsunuz, ancak her zaman daha kötüye gidiyor. Sinir bozucu diyemem ancak gerçekten berbat bir şey. Bir şekilde devam etmeye çalışmaktan başka şansım yok. Şu anda pek eğlendiğimizi söyleyemem” dedi.

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