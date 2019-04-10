Şehir efsanesi

CELAL UMUT EREN

Spor Toto Süper Lig’de bitime 7 hafta kala 6 puan farkla lider olan Medipol Başakşehir’de Edin Visca, yıldızını parlatmaya devam ediyor. Bosna Hersekli futbolcu kariyerinin en iyi sezonunu yaşarken, takımını da zirveye taşıyor.,

Yıldız oyuncu, gol ve asistleriyle adeta her hafta takımına hayat veriyor. Bu sezon ligde 27 maçın 27’sinde de oynayan Visca, 11 gol 13 asistle puanlara büyük katkı yaptı. Visca, takımının ligdeki 9 galibiyetine golleriyle direkt katkı yaparken, 5 galibiyete de asistleriyle yardım etti. Visca, geçen sezon aynı sürede 9 gol atıp, 15 asiste imza atmıştı.

Avcı’nın büyük kozu

27 maçın 26’sında 90 dakika sahada kalan tecrübeli futbolcu, sadece 0-0 berabere biten Bursaspor maçında 79 dakika süre aldı. 30 yaşındaki oyuncu her sezon istikrarıyla da öne çıkıyor. Son 5 sezonun 4’ünde 34 hafta, geçen sezon da 33 hafta forma giyen Visca, bu 5 sezonluk süreçte 42 gol attı. Asistleriyle de fark yaratan başarılı yıldız, 5 sezonda 46 asist buldu. Edin Visca, takımının sürekli olarak ilk 4’e giremesine de büyük etki yaptı.

Edin Visca bu sezon ligdeki 27 maçın tamamında oynamasına rağmen sadece 2 kez sarı kart gördü. Bosna Hersekli oyuncu, 19. haftadaki Kasımpaşa ve 24. haftadaki Evkur Yeni Malatyaspor maçlarında kart görürken, disiplin açısından hiç sorun çıkarmadı. Takımın kaptanları arasında yer alan Visca, Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın şampiyonluk yolundaki en büyük kozu oldu.