Şehrin kralı Başakşehir!

CELAL UMUT EREN

Medipol Başakşehir, Süper Lig ve Avrupa Ligi’nde birbirinden önemli maçlar oynayarak, tarihi bir süreç geçiriyor. Teknik direktör Okan Buruk’un ilk sezonunda başarılar elde eden turuncu-lacivertliler; ülke puanını yukarılara taşırken, son 4 yıldaki şampiyonluk yarışı geleneğini de devam ettiriyor.

Ligde 24 haftada 14 galibiyet alan, maç başına 2.0’lık gol ortalaması tutturan, hücum istatistiklerinde; maç başına şutta 12’ye gelen Buruk’un takımı, Avrupa Ligi’nde de son 16 turuna yükselerek tarihi bir başarı kazandı.



Avrupa Ligi’nde 8 maçta 4 galibiyeti olan İstanbul takımı, Roma, Monchengladbach gibi takımların önünde grupta lider olduktan sonra; Portekiz’in Sporting ekibini de son 32 turunda saf dışı bırakmayı bildi.



Ligde ve Avrupa’da yoluna devam eden tek takım olan Medipol Başakşehir, yurt dışında daha fazla tanınmaya başlandı. Avrupa basınında daha fazla yer edinen turuncu-lacivertliler tarihi bir sezon yaşıyor.

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