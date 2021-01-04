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04.01.2021 - 12:29 |

Sekidika sürprizi! Yeni adresi...

BB Erzurumspor sağ kanat oyuncusu Sekidika için harekete geçti.

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BB Erzurumspor sağ kanat oyuncusu Sekidika için harekete geçti.

Galatasaray kadrosunda bulunan Nijerya'lı 24 yaşındaki Jesse Sekidika'ya Erzurumspor kanca attı.

Galatasaray'da gözden çıkarılan ve kiralık olarak bir Süper Lig kulübüne verilecek olan Jesse Sekidika'ya talip olan BB Erzurumspor, genç kanat oyuncusunu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

Sarı-Kırmızılılar, oyuncuyla görüşmesi için Erzurumspor'a izin verdi, pazarlığın sonuçlanması bekleniyor.

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