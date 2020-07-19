Selçuk İnan kimdir, futbolu neden bıraktı, kaç yaşındaydı? Selçuk İnan'ın oynadığı kulüpler...

Selçuk İnan'ın futbolu bıraktığını açıklamasının ardından futbolseverler Selçuk İnan kimdir, kaç yaşındaydı sorusuna yanıt aramaya başladı. Galatasaray'da 9 yıldır forma giyen akıllarda İzlanda'ya attığı golle her zaman ayrı bir yer edinen Selçuk İnan 1985 yılında Hatay'da dünyaya geldi. Peki Selçuk İnan hangi kulüplerde forma giydi?

Galatasaray'da 9 yıldır oynayan Selçuk İnan, 35 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı.

Maç sonrasında basın toplantısında konuşan Selçuk, "Her şeyin maalesef bir sonu var. Bu da bitti. Her sonun da bir başlangıcı var. Bundan sonra ne olacağına bakacağız. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz."" ifadelerini kullandı.

SELÇUK İNAN KİMDİR?

10 Şubat 1985 yılında Hatay'da dünyaya gelen Selçuk İnan Orta saha mevkiinde görev yapıyordu. Son 9 yıldır Galatasaray'da forma giyen Selçuk İnan Karaağaç Belediyespor'un alt yapısındas yetişti ve profesyonel sözleşmesini Çanakkale Dardalspor'da imzaladı.

Selçuk İnan, 1985 yılında İskenderun'un Karaağaç Mahallesi'nde bakkal bir babanın çocuğu olarak dünyaya geldi. 9 yaşına kadar babasının yanında çıraklık yapan İnan'ın babası Münir İnan'ın ise tek ideali ise o dönemler Bir market açıp, oğlunu başına geçirmek idi. Bakkal'da çıraklık yaptığı süreden sonra sokaklarda futbol oynamaya devam eden Selçuk, henüz 10 yaşında Karaağaç Belediyespor'un seçmelerinde katıldı ve kısa sürede futbola doğduğu şehrin kulübü olan Karaağaç Belediyespor'da amatör olarak başladı. Karaağaçsporda iken idmanlardan sonra 2 saat kadar frikik vuruşu çalışıyordu. Amacı Zidane gibi büyük futbolcu olmaktı. Bu dönemde Antrenör Recep Altun'un dikkatini çeken Selçuk, bu hocayla da özel çalışmalarına devam etti. Babası ise Selçuk'a Bu işte gelecek yok dese de Selçuk futbola devam etti. İlerleyen dönemde ise bir röportajda “Beş çocuklu bir ailenin tek erkek çocuğuyum. Babamın benimle ilgili planları vardı. İşleri ilerletip bir gün benim için market açmayı hayal ediyordu. Bu benim aklımın ucundan bile geçmiyordu. Ben o kepenkleri indirip şut çekme derdindeydim. Bakkalın en çok bu yönünü seviyordum. “Belki ukalalık olacak ama bir gün futbolcu olacağımı biliyordum. ‘Futbolcu olmazsan ne olursun’ diye soranlara ‘Yine futbolcu olurum’ diye cevap verirdim.” ifadelerini kullanmıştır. Selçuk 14 yaşına kadar bu takımda devam etse de 14 yaşındayken Mehmet Kurt isimli antrenörünün tavsiyesiyle Çanakkale Dardanelspor denemelerine götürülüyor. Babası kabul etse de annesi kabul etmiyor ancak Selçuk Çanakkale takımına yine de gidiyor. Burada seçmelere giren Selçuk, kısa bir süre sonra beğeniliyor ve takım ile sözleşme imzalıyor.

SELÇUK İNAN FORMA GİYDİĞİ KULÜPLER

Karaağaç Belediyespor alt yapısında yetişen Selçuk İnan sonrasında Çanakkale Dardanelspor, Manisaspor, Trabzonspor ve son olarak Galatasaray'da forma giydi.