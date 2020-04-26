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HaberlerGalatasaray Haberleri Selçuk İnan'a sürpriz teklif!
26.04.2020 - 09:40 |

Selçuk İnan'a sürpriz teklif!

Galatasaray'da sezon sonu sözleşmesi bitecek olan tecrübeli futbolcu Selçuk İnan'a memleketi Hatay'dan teklif geldiği ortaya çıktı. Sarı-kırmızılı futbolcunun vereceği karar merak konusu oldu.

Selçuk İnan'a sürpriz teklif!

Galatasaray'ın sözleşme uzatmayı düşünmediği Selçuk İnan'a, sürpriz bir talip çıktı.

Takvim'de yer alan habere göre TFF 1. Lig ekibi Hatayspor, Galatasaray'ın kaptanını istiyor. Hatay yönetiminin, tecrübeli futbolcuya "Süper Lig'e çıkmak için en avantajlı takım biziz. Futbolu memleketin Hatay'da bırakmanı istiyoruz" dediği öğrenildi.

Sarı-kırmızılı takımda bu sezon çoğunlukla yedek kalan Selçuk İnan, ligde yalnızca 6 maça çıktı ve 267 dakika süre aldı. Yıldız isim bu karşılaşmalarda skor üretemedi.

Kariyerine Çanakkale Dardanel SK altyapısında başlayan Selçuk İnan, sırasıyla Manisaspor, Trabzonspor ve Galatasaray formaları giydi. Tecrübeli futbolcu, 9 sezondur sarı-kırmızılı formayla mücadele ediyor.

Selçuk İnana sürpriz teklif

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