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01.10.2020 - 12:35 | | Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu İSTANBUL (İHA) - Fotoğraf: AA

Selçuk Şahin Fenerbahçe idmanında

Fenerbahçe, Süper Lig’in 4. haftasında evinde oynayacağı Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

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Süper Lig’in 4. haftasında sahasında Fatih Karagümrük ile mücadele edecek olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sabah Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Futbolcular daha sonra istasyon alanında kondisyon çalışması yaparken antrenmanın basına açık olan bölümü tamamlandı.

İdmanı geçtiğimiz günlerde futbola veda ettiğini açıklayan Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Selçuk Şahin de takip etti.

Fenerbahçe'de Nabil Dirar, sakatlığı sebebiyle antrenmanda yer almayan tek isim oldu.

Selçuk Şahin Fenerbahçe idmanında

 
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