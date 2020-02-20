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Haberler1.Lig Haberleri Seleznyov'dan Galatasaray itirafı: Oturup ağladım...
20.02.2020 - 10:04 |

Seleznyov'dan Galatasaray itirafı: Oturup ağladım...

Bursasporlu Selenzyov, Akhisarspor'da forma giydiği dönemde Galatasaray'a transferinin gerçekleşmeme anını anlattı.

Seleznyov'dan Galatasaray itirafı: Oturup ağladım...

Futbol hayatını Bursaspor'da sürdüren Seleznyov, kariyeriyle ilgili geçmişte Galatasaray'a transfer olunmasına Akhisarspor'un izin vermediğini daha önce anlatırken, o an yaşananları ve diyalogları ise ilk kez söyledi.

Ukrayna basınına röportaj veren Selenzyov, Akhisarspor'da forma giydiği dönemde Galatasaray'a transferine izin verilmemesi sonrasında yaşananları ve diyalogları anlattı.

Seleznyov, "Galatasaray'dan kulübe bir mektup geliyor ve başkan bana şöyle diyor. Galatasaray 10 milyon euro bile verse oraya gitmeyeceksin. Sonrasında telefonu kapatıyor. Benim Galatasaray'a gitmeme izin vermemişti. O günü hiç unutmadım. Soyunma odasında oturdum ve ağladım." şeklinde konuştu.

Seleznyovdan Galatasaray itirafı: Oturup ağladım...

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