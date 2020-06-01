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HaberlerDiğer Haberleri Selma Altay Rodopman, Uluslararası Kadın Forumu (IWF) Üyesi Oldu
01.06.2020 - 15:57 |

Selma Altay Rodopman, Uluslararası Kadın Forumu (IWF) Üyesi Oldu

Fenerbahçe Doğuş Yelken Sorumlusy ve Milli Olimpiyat Komitesi Üyesi Selma Altay Rodopman, dünya genelinde önemli başarılar elde etmiş kadınların yer aldığı Uluslararası Kadın Forumu Üyesi oldu.

Selma Altay Rodopman, Uluslararası Kadın Forumu (IWF) Üyesi Oldu
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Uluslararası Kadın Forumu (The International Women’s Forum) önemli ve muhtelif başarılar elde etmiş dünyanın en önde gelen kadınlarının birbirleriyle bağlantı kurmasını sağlayarak kariyer, kültürler ve kıtalar arasında yöneticiliği geliştiren bir platform özelliği taşıyor.

1974 yılında New York’ta kurulmuş çok özel bir kadın örgütü olan Uluslararası Kadın Forumu (IWF), kadınların değişen bir dünyada fikir alışverişinde bulunmaları, öğrenmeleri, ilham vermeleri, örnek olmaları ve daha iyi liderliğe teşvik etmek amacıyla dünyanın her yerinden isimleri bir araya getiriyor.

Uluslararası Kadın Forumu, dünyada altı kıta üzerinde otuz üç ülkeye yayılmış; Afrika, Asya, Karayipler, Avrupa, Latin Amerika, Orta Doğu ve Kuzey Amerika’dan sayıları 6.200’ü aşkın kadın lider üyeye sahiptir.

Uluslararası Kadın Forumu’nda (IWF) üyelikler, uluslararası standartların etkisinde belirlenmektedir. IWF Üyeleri, küresel liderliği bugün olduğundan daha iyi hale getirmek ve yarının kadın liderlerini yetiştirmek amacında buluşurlar.

Uluslararası Kadın Platformu’nda ülkemizden her biri kendi alanında başarılara imza atmış 44 kadın üye yer alıyor.

IWF Türkiye de bu bağlamda kadın liderliğinin coğrafi ve kültürel engelleri aşarak güçlenmesine, yayılmasına hizmet ederken; kadınların her konuda söz ve rol sahibi olması adına önemli çalışmalar gerçekleştiriyor.

Selma Altay Rodopman, Uluslararası Kadın Forumu (IWF) Üyesi Oldu

Maç Özeti: Incheon 1 - 4 Pohang
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