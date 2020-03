Senad Ok: Emre Belözoğlu-Erol Bulut modeli olabilir

Sarı lacivertli kulüpte yaşanan son gelişmeleri Milliyet Gazetesi Fenerbahçe Muhabiri Senad Ok, Skorer TV canlı yayınında aktardı. Teknik direktör arayışıyla ilgili önemli bilgiler veren Ok, "An itibarıyla Emre ve Erol Bulut'un bir arada olma ihtimali yüksek" dedi.

Senad Ok'un sözleri şöyle:

Fenerbahçe yönetimi şu anda hazırlıksız durumda. Ersun hoca ayrıldıktan sonra birçok isim gündeme geldi. Avrupa'da genç ve potansiyeli yüksek isimler çok düşünmüyor Fenerbahçe'yi. Schmidt de PSV'nin başına geçti.

"Emre Belözoğlu ve Erol Bulut ihtimali yüksek"

Fenerbahçe'nin mali problemi var. Bu problem de yabancı hocaların gelmesini engelliyor. Lucescu daha mantıklı duruyor. Doğrudan takıma antrenman yaptırmak değil de biraz daha tepede olacak bir danışman gibi fikirler var. Oğluyla çalışmak istediği de biliniyor. Bu bir seçenek.

Dün aldığım bilgi şu, Emre Belözoğlu ile alakalı yönetimin bir planı var. Sezon sonunda futbol takımının başında, karar verici noktaya getirmek istiyor yönetim. Sportif direktör vs. Emre'nin kararına göre teknik direktör kararı şekillenecek. Emre futbolu bırakırsa bu sefer yeni teknik adamın kim olacağıyla ilgili bir fikri olacak. Hayır ben futbol oynamaya devam edeceğim derse başka bir formül olacak. An itibarıyla Emre ve Erol Bulut'un bir arada olma ihtimali yüksek. Kısa vadede bugünden yarına bir hocadan ziyade, takımın ligdeki durumu belli. 5-6 arasında ligi bitireceğiz, biraz daha böyle idare edelim fikri öne çıktı. Emre'nin kararına göre şekillenecek yapılanma.

"Abdullah Avcı ile görüşüldü"

Ali Koç'un istediği, Başakşehir modeliydi. Kademe kademe yapılanma. Abdullah Avcı ile görüşme oldu ama vazgeçildi gibi ama bir nabız yoklama da olabilir. An itibarıyla Lucescu önemli aday ama Erol Bulut-Emre modeli ağırlık kazandı takımda. Sadece Erol Bulut olsa tamam ama orada Emre devreye girecek. Fenerbahçe'de sonsuz bir kredisi var Emre'nin. Takımı çok iyi tanıyor. Emre'nin görevi hocayı rahatlatmak ve işini kolaylaştırmak. Erol hocanın bunu tek başına yapması çok iyimserlik olur zaten.

Bu sene yönetimin mutlak başarılı olması gereken bir sene. Camia da şampiyonluğu bekliyor.

"Emre kendini 11'e yazabilir"

Volkan Demirel takımın yardımcı antrenörü. Şu anda idmanları yaptıran isim Volkan. Kadroya da Volkan'la Emre beraber karar veriyor. Şu oynasın bu oynasın. Emre bu hafta kendini ilk 11'de oynatabilir. Orta sahada da eksikler var. Ozan, Kruse, Tolgay yok.

Emre'nin Inter günleri

-Kruse için 4-6 hafta dendi. 1 hafta geçti, 3 hafta kaldı. Altay fıtık ameliyatı olacak. 1 ay olmaz. Serdar Aziz, Tolgay ve Ozan yok. Bir yandan da fazla forma şansı bulamayan isimler kendini gösterebilir. Zajc, Ferdi ve Ekici gibi. Mesela Zajc'ın Kruse ile birlikte oynasa daha iyi olur yorumları var kulüpte. Jailson bir daha kolay kolay stoperde oynamaz. Görürsek orta sahada görürüz.

-Konya deplasmanında beraberlik iyidir Fenerbahçe için. Zor deplasman. Haftalar ilerliyor.

-Mesela Ferdi kendini ispat etmeye çalışıyor. Bu ispat çabası kötü. Ferdi'nin her maç 11'de oynaması lazım. Biz de iyi mi kötü mü karar verelim. Ersun hoca hazır değil diyordu. Madem sezon kaybedildi, Ferdi'yi kazanma zamanı.

-Herkese saygı duyuyorum ama Vedat konusunda Fenerbahçe'nin oyun anlayışının gerçekçi olması lazım. Sen Vedat'a top taşıyamazsan oynayamaz. Vedat kendine kötü mü bakıyor hayır. Bireysel performans düşebilir ama takım eskisi gibi oynamıyor.

-Hasan Ali'nin sözleşmesi bitiyor. Onun için bu bölgeye iki transfer lazım. Normalde yönetim çok düşünmüyordu Hasan Ali'yi. Gidip iki sol bek almak çok mümkün değil. Hasan kalmazsa iki sol bek lazım. İsmail gönderilmeseydi daha farklı olabilirdi.