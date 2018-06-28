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HaberlerDünya Kupası Haberleri Senegal - Kolombiya: 0-1
28.06.2018 - 18:52 | | Skorer-DHA

Senegal - Kolombiya: 0-1

Dünya Kupası'nda dramatik bir sona sahne olan maçta Kolombiya, Senegal'i 1-0 mağlup etti ve grup birincisi olarak turladı. Senegal ise Japonya ile puanı, attığı-yediği gol sayısı ve ikili averajı eşit olmasına rağmen daha fazla sarı kart gördüğü için turnuvaya veda etti.

Senegal - Kolombiya: 0-1
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Dünya Kupası H Grubu maçında Senegal ile Kolombiya bir üst tura yükselebilmek için kozlarını paylaştı. Dramatik bir sona sahne olan maçı 1-0 Kolombiya kazandı ve Senegal turnuvaya veda etti.

Samara Stadı'nda oynanan maçta Kolombiya'nın tek golünü 74. dakikada ismi Fenerbahçe ile anılan Yerry Mina kaydetti.

17'DE PENALTI İPTAL EDİLDİ
Senegal, Mane'nin ceza sahası içinde yerde kalmasının ardından bir penaltı kazandı fakat hakem Mazic, VAR hakemlerinin uyarısıyle pozisyonu izledi ve penaltıyı iptal etti.

SARI KARTLA ELENDİLER

Bu sonuçla birlikte Kolombiya puanını 6'ya yükselterek grubu lider tamamladı ve son 16 turuna yükseldi.

Grup ikinciliği ise nadir rastlanacak bir olaya sahne oldu. Kolombiya'ya mağlup olan Senegal ile Polonya'ya mağlup olan Japonya, grubu aynı puan (4) ve aynı averajla (0) noktaladı. İki takımın arasındaki maç da berabere sonuçlanınca, iki takımın grup aşamasında gördüğü kartlara bakıldı. Japonya (4), Kolombiya'dan (6) daha az kart gördüğü için grubu ikinci sırada noktalayarak son 16 turuna yükseldi. Senegal ise turnuvaya veda etti. Polonya ise 3 paunla son sırada yer aldı.

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STAT: Samara
HAKEMLER: Milorad Mazic, Milovan Ristic, Dalibor Djurdjevic
SENEGAL: Ndiaye, Sabaly (Dk. 74 Wague), Koulibaly, Sane, Gassama, Kouyate, Gueye, Keita Balde (Dk. 80 Konate), Mane, Sarr, Niang (Dk. 86 Sakho)
KOLOMBİYA: Ospina, Arias, Yerry Mina, Davinson Sanchez, Mojica, Carlos Sanchez, Uribe (Dk. 83 Lerma), Cuadrado, James Rodriguez (Dk. 30 Muriel), Quintero, Falcao (Dk. 89 Borja)
GOLLER: Dk. 74 Mina (Kolombiya)
SARI KARTLAR: Niang (Senegal) - Mojica (Kolombiya)

Rıza Çalımbay hakem hatalarından dert yandı...
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