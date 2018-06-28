Senegal - Kolombiya: 0-1

Dünya Kupası H Grubu maçında Senegal ile Kolombiya bir üst tura yükselebilmek için kozlarını paylaştı. Dramatik bir sona sahne olan maçı 1-0 Kolombiya kazandı ve Senegal turnuvaya veda etti.

Samara Stadı'nda oynanan maçta Kolombiya'nın tek golünü 74. dakikada ismi Fenerbahçe ile anılan Yerry Mina kaydetti.

17'DE PENALTI İPTAL EDİLDİ

Senegal, Mane'nin ceza sahası içinde yerde kalmasının ardından bir penaltı kazandı fakat hakem Mazic, VAR hakemlerinin uyarısıyle pozisyonu izledi ve penaltıyı iptal etti.

SARI KARTLA ELENDİLER

Bu sonuçla birlikte Kolombiya puanını 6'ya yükselterek grubu lider tamamladı ve son 16 turuna yükseldi.

Grup ikinciliği ise nadir rastlanacak bir olaya sahne oldu. Kolombiya'ya mağlup olan Senegal ile Polonya'ya mağlup olan Japonya, grubu aynı puan (4) ve aynı averajla (0) noktaladı. İki takımın arasındaki maç da berabere sonuçlanınca, iki takımın grup aşamasında gördüğü kartlara bakıldı. Japonya (4), Kolombiya'dan (6) daha az kart gördüğü için grubu ikinci sırada noktalayarak son 16 turuna yükseldi. Senegal ise turnuvaya veda etti. Polonya ise 3 paunla son sırada yer aldı.

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STAT: Samara

HAKEMLER: Milorad Mazic, Milovan Ristic, Dalibor Djurdjevic

SENEGAL: Ndiaye, Sabaly (Dk. 74 Wague), Koulibaly, Sane, Gassama, Kouyate, Gueye, Keita Balde (Dk. 80 Konate), Mane, Sarr, Niang (Dk. 86 Sakho)

KOLOMBİYA: Ospina, Arias, Yerry Mina, Davinson Sanchez, Mojica, Carlos Sanchez, Uribe (Dk. 83 Lerma), Cuadrado, James Rodriguez (Dk. 30 Muriel), Quintero, Falcao (Dk. 89 Borja)

GOLLER: Dk. 74 Mina (Kolombiya)

SARI KARTLAR: Niang (Senegal) - Mojica (Kolombiya)