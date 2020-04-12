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HaberlerGalatasaray Haberleri Şener Özbayrak'ın yerine Nazım Sangare
12.04.2020 - 07:00 |

Şener Özbayrak'ın yerine Nazım Sangare

Galatasaray’da, sözleşmesi sona erecek olan Mariano’nun durumu belirsizliğini korurken, Şener Özbayraklı da sağ bekte isteneni veremediği için gözden çıkarıldı. Cim-Bom, Antalyalı oyuncuya göz dikti.

Şener Özbayrak'ın yerine Nazım Sangare

NEVZAT DİNDAR

Galatasaray, sağ bekte Antalyasporlu Nazım Sangare’yi hedef olarak belirledi ve Şener Özbayraklı’yı gönderme kararı verdi.

Sağ bek konusunda sıkıntı yaşamak istemeyen Cim-Bom’da sözleşmesi bitecek olan Mariano’nun durumu belirsizliğini korurken, Brezilyalı oyuncunun ülkesine gitme ihtimali de yakın görünüyor. Bununla birlikte beklentilere yanıt veremeyen Şener Özbayraklı da gözden çıkarıldı. Sarı-kırmızılıların, bunlardan dolayı Antalyaspor’un milli futbolcusu Nazım Sangare’nin transferine odaklanacağı belirtildi.

Böylece hem yerli hem de genç bir futbolcuyu renklerine bağlayacak olan Galatasaray, bir taşta iki kuş vuracak. Yeni sezonda Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan ile söz kesen sarı-kırmızılılar, Nazım Sangare transferi ile de takımdaki yerli kalitesini yükseltecek.

Sarı-kırmızılıların, Antalyaspor ile 2022’ye kadar sözleşmesi bulunan Nazım Sangare için 7-8 milyon lira arasında bir bonservis ödemeye hazır olduğu öğrenildi. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası için milli takımdaki yerini garanti etmek isteyen Nazım’ın da Galatasaray’da oynamak istediği belirtildi.

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