Şenol Güneş: "1 numaraya Dünya Kupası’nı koyuyorum"

Macaristan ve Sırbistan maçlarını kayıpsız geçmeyi hedeflediklerini söyleyen Güneş, “Rusya ile önce deplasmanda, sonra kendi sahamızda oynayacağız. Bu 4 maç çok şeyi gösterebilir” dedi. Şenol Hoca sözlerini şöyle sürdürdü: “3 kategoride yarışmamız var. Bunların içinde 1 numaraya Dünya Kupası’nı koyuyorum. 2 numara 2020 Avrupa Şampiyonası, 3 numarada da UEFA Uluslar Ligi.”

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, ay-yıldızlı ekiple ilgili planlarını, geleceğe bakış açısını ve düşüncelerini anlattı.

3 Eylül’de Sivas’ta Macaristan ve 6 Eylül’de Belgrad’da Sırbistan ile karşılaşacak ekibin teknik patronu, Demirören Haber Ajansı’na (DHA) konuşurken, birçok konuda mesajlar verdi. İşte Güneş’in sözlerinden satır başları:

- 4 Eylül’deki Sivas Kongresi’nin bir gün öncesinde müsabakayı yapacaktık. Ama maalesef seyircisiz oynamak zorunda kaldık. İlk defa Sivas’ta A Milli Takım maç oynanacak. Taraftarların gelmesini istiyorduk. Onlarla bütünleşmek istiyorduk.

- Rakibimiz Macaristan, FIFA sıralamasında 52’nci ama ekolü olan bir ülke. Onlar da Avrupa Şampiyonası’na katılabilmek için play-off oynayacak. Diğer rakibimiz Sırbistan da Norveç ile karşılaşacak. Zaten baştan itibaren Rusya da bu konuda daha disiplinli, takım oyununu iyi oynayan bir ülke... 4 takımın çekişeceği bir yarışma olacak. Beklentimiz, arzumuz birinci olabilmek. Çünkü bu yoldan da Dünya Kupası’na katılma şansı doğabiliyor.



Zor bir dönem

-Şu 2 maçı atlamak istiyoruz. Sonrasında Rusya maçı final olur diye düşünüyoruz. Macaristan ve Sırbistan maçında sonra Ekim ayında Rusya ile önce deplasmanda, sonra kendi sahamızda oynayacağız. Bu 4 maç çok şeyi gösterebilir.

-Uluslar Ligi’nde tabii ki gruptan birinci çıkmak isteriz. Ama zor bir dönemden geçiyoruz. Haziran 2021’deki Avrupa Şampiyonası’nda oynayacağımız futbolla ses getirip, gruptan çıkıp üst turlara gitmeyi hayal ediyorum.

-Oldukça fazla maçımız var. 3 kategoride yarışmamız var. Bunların içinde 1 numaraya Dünya Kupası’nı koyuyorum. 2 numara Avrupa Şampiyonası, 3 numara da Uluslar Ligi...

Hata hepsinde aynı

-Yerli oyuncular çok pahalı oluyor. Neden pahalı oluyor. Ben bakıyorum Türkiye’de şu anda en değerli oyuncu kim? Piyasada gördüğümüz, milli takıma da aldığımız Mert Hakan var. Onun maliyetine bakalım, aldığımız bir yabancının maliyetine bakalım.

-Geçmişte böyle hata yaptı, o hatayı yapmayalım. Bu ayrı bir konu. Hata yapacaksak yerli, yabancı fark etmez.

- Siz az üretirseniz onların fiyatı da yükselir. Sizde oyuncu olmazsa, dışarı gittiğiniz zaman oyuncu gelirken sizden neden yüksek para istiyor. Kendi kriterlerini koyuyor. O paralar size büyük maliyet getirip, hem borcunuzu büyütüyor hem de ceza almanıza sebep oluyor. Birçok oyuncunun FIFA’ya başvurduğunu, birçok kulübün de ceza almamak için uğraştığını biliyoruz.

- Bütçeyi ben değil, kulüp ayarlayacak. Denetim şart. UEFA da bunu yapıyor zaten. Benim yarışıma geldiğin zaman, ‘Bana sorunlu gelemezsin’ diyor. Onun diyeceğini, biz diyeceğiz.

‘Hata yapmışsam kendime kızarım’

Galatasaray’dan bir oyuncu alınması, Beşiktaş’tan ise hiç kimseyi kadroya davet etmemesi konusuna da değinen Şenol Güneş, “Eleştiri olabilir. Eleştiri yapana kızmam, eğer hata yapmışsam kendime kızarım” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti pasaportu olan bütün oyuncuları taramaya çalıştıklarını söyleyen tecrübeli teknik adam, “Birçok takımda yabancı oyuncular daha fazla, yerli oyuncular az. Aynı mevkide fazla oyuncu olduğu zaman almıyoruz. Takımı yeniliyoruz, onları görüyoruz. Kriterlerimiz çok daha fazla. Genel eleştiriyi şöyle yaparlarsa daha iyi. Şu oyuncuyu ben düşünüyorum, bir bakın diye. Bakarım, ama benden niye oyuncu almadınız? Öyle bir kulüpten oyuncu alacaksınız diye bir kural yok. Geçmişte bir takımdan çok fazla aldığımız oyuncular vardı, o zaman da neden fazla aldın deniyordu” yorumunu yaptı.

Güneş sözlerini şöyle sürdürdü:

“Önemli olan bize yararlı olduğunu gördükleri, bak şu oyuncu var size de şu mevkide lazım derlerse dikkate alırım. Ama genel ifadeyle, niye almadın? Ben veya ekibim kimseyi severek, sevmeyerek almıyoruz. İhtiyacımız olan oyuncuyu alırız. Yine alacağız. Belki bugün aldıklarımızı yarın almayacağız. Onları hep zaman gösterecek. İfadeler biraz boşlukta kalıyor. ‘Bizden birini neden almadınız?’ Sizden birisi kim mesela. Neden alacağımızın kriterini koyun.”

Kulüp takımlarına dönmeyi düşünmüyor

Milli takımda herkes tarafından sevildiğini, ortak bir değer olduğunu belirten Şenol Güneş, tekrar kulüp takımlarına dönmeyi düşünmediğini belirtti.

Güneş, “Ben Trabzonluyum, Trabzonspor’un içinde büyüdüm. Ama Trabzonsporlu olmam onun yanlış yaparak başarılı olmasını istemem. Doğru yaparak başarılı olmasını isterim. Çünkü hep öyle oldu zaten. Fenerbahçe’nin içine girmedim, Galatasaray’da çalışmadım ama onlar da büyük kulüpler, büyük camialar. Kabul etmek lazım. Hepsi tarafından sevilip, sayılıyorum. Ortak değer olabiliyorum. Ben bu ortak değerin kaybolmasını istemem. Lig yarışında gergin ortamlar oluyor. Ben ona girmek istemiyorum. Yeniden başlasaydım bu savaşı verirdim, Türkiye’de tekrar kulüp savaşına, bu kavgalı ortama girmek istemiyorum” dedi.

‘Orta saha çok zengin’

Şenol Güneş, takımın genel durumunu da değerlendirdi.

“Kalede elimizde olan isimler Mert Günok ve Uğurcan Çakır iyi kaleciler. Mert daha tecrübeli. Uğurcan’ın da hem bugünün hem geleceğin çok iyi kalecisi olacağını düşünüyorum. Zaten oynamaya hazır. Şu anda ikisi de hazır. İkisini de oynatsam olur. Maçına göre değerlendirebiliriz” yorumunu yaptı.

Savunmada, stoperde sayısal bir üstünlük ve fazlalığın bulunduğunu dile getiren Güneş, “Hatta Ozan Kabak, başta düşünmeme rağmen oynatmaya sıra gelmedi. Sakatlığı oldu, geldi, diğerleri oynadı. Kullanamadık. Onu da değerlendirebiliriz. Le Havre’de Ertuğrul var. Ligimizde tecrübeli oyuncular da var. Ama gençlerimiz başarılı olunca, yapılan hamle bizi iyi bir yere getirdi” dedi.

Sağ bekte Gökhan Gönül ile başladıklarını, “Zeki oynayınca Gökhan Gönül’ü kenarda bırakmak yerine, ihtiyacımız olursa yeniden alırız. Nazım var. Şimdi Mert Müldür’ü görmek istiyorum. Sol tarafta sayısal bir sıkıntımız var. Orada bir arayışımız var. Ama ben Umut Meraş’tan memnunum. Hasan Ali gittikten sonra Umut kapattı orayı. Şimdilik sayısal olarak idare ediyoruz” diye konuştu.

Orta sahada bir zenginliğinin bulunduğunu dile getiren A Milli Takımı Teknik Direktörü, “Defansif olarak Mahmut oynadı, Okay oynadı. Yine orada Ozan’ı kullanabildik. Hücuma dönük olarak Hakan Çalhanoğlu var, Yusuf var. Şimdi Mert Hakan ve Orkun var. Kadroda olmayan oyunculardan da söyleyeceklerim var. Oğuzhan ve Berkay var. Dolayısıyla sayısal sıkıntımız yok” ifadesini kullandı.



Hem kanat hem santrfor

Açık olarak şu anda Cengiz’in oynadığını dile getiren Şenol Güneş şöyle devw am etti:

“Abdulkadir var sol ayaklı, Yusuf orta saha ama açıkta da oynayabiliyor o da sol ayaklı. Sağ ayaklı oyuncu tipi az. Deniz Türüç vardı o da bize katkı yaptı ve o da sol ayaklı. Sol tarafta da Emre Kılınç var. Sol açıkta Hakan’ı oynattık ama asıl yeri orta saha ama orada da iyi oynadı. Orada sayıyı biraz arttırmak lazım. Ahmed Kutucu hem kanat hem santrfor oynuyor. Kenan Karaman’ı oynattık bazen açık bazen santrfor.”

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