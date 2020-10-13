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13.10.2020 - 11:31 | | AA

Şenol Güneş, A Milli Takım'la 67. maçında

Deneyimli teknik adam, yarın oynanacak Sırbistan karşılaşmasıyla A Milli Futbol Takımı'nın başında 67. maçına çıkacak

Şenol Güneş, A Milli Takım'la 67. maçında
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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Sırbistan ile yarın oynanacak UEFA Uluslar Ligi maçıyla ay-yıldızlı ekibin başında 67. karşılaşmasına çıkacak.

Milli takımın başında ikinci dönemini geçiren Şenol Güneş yönetiminde ay-yıldızlı ekip, 47'si resmi, 19'u özel 66 maç oynadı. Milli takım, Güneş ile çıktığı 66 maçta, 32 galibiyet, 18 beraberlik ve 16 yenilgi yaşadı.

Türkiye, Güneş yönetiminde 98 gol attı, kalesinde 59 gole engel olamadı.

Güneş yönetiminde 48. resmi maç

A Milli Takım, Şenol Güneş yönetiminde 48. resmi maçına Sırbistan karşısında çıkacak. Türkiye, Güneş idaresinde oynadığı 47 resmi maçın 27'sini kazandı, 9'unu yitirdi, 11'inde ise eşitliği bozamadı.

Bu maçlarda 80 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 35 gol gördü.

Şenol Güneş, A Milli Takımla 67. maçında

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