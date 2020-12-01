01.12.2020 - 18:42 |
Son dakika | Şenol Güneş: "Atiba, Trabzonspor'a gidiyordu, ben engelledim"
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Beşiktaş'ı çalıştırdığı dönemde Atiba Hutchinson'un Trabzonspor'a transfer olmak üzere olduğunu, ancak Kanadalı futbolcunun siyah-beyazlı takımda kalması için ısrarcı olduğu söyledi.
A Milli Teknik Direktörü Şenol Güneş, spor yazarlarıyla video konferans gerçekleştirdi
Beşiktaş'ın deplasmanda 4-3 kazandığı Fenerbahçe derbisine değinen Güneş, siyah-beyazlı takımın ortaya koyduğu üstün mücadelesiyle sarı-lacivertlilerin önüne geçtiğini söyledi.
Beşiktaş Teknik Direktörlüğü döneminde, Atiba Hutchinson'ın takımdan ayrılmak üzere olduğunu dile getiren Şenol Güneş "Atiba, Trabzonspor'a transfer oluyordu. Kadroda kalması konusunda ısrarcı oldum ve ayrılmasına izin vermedim" dedi.