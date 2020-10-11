Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMilli Takım Haberleri Şenol Güneş: "Bazı oyuncular beklenmeyen şekilde..."
11.10.2020 - 21:28 |

Şenol Güneş: "Bazı oyuncular beklenmeyen şekilde..."

Uluslar Ligi G Grubu'nda Rusya'ya konuk olan A Milli Futbol Takım'da teknik direktör Şenol Güneş maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Şenol Güneş: "Bazı oyuncular beklenmeyen şekilde..."
ABONE OL

A Milli Futbol Takım'da teknik direktör Şenol Güneş maç öncesi açıklamalarda bulundu.

"Rusya'nın da oynaması muhtemel oyuncularından Fernandes sağ bekte yok. Stoperleri de daha önce kadrodan çıkmıştı. Bizde de beklenmeyen bir şekilde bazı oyuncular yok. Futbol içerisinde bunlar var."

"Önemli olan daha önce 6 maç yaptığımız ve kazanamadığımız bir rakibe karşı oynamak durumundayız. Grupta 6 puanlı rakibe karşı 1 puanla oynuyoruz.  Rakip 2. bölgeye attığı toplarla gelmeye çalışıyor. Onları 2. bölgede karşılayıp defans arkasına atacağımız toplarla sonuca gitmeye çalışacağız."

Erdoğan Demirören Golf Turnuvası'nın 3'üncüsü tamamlandı
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Federasyon Kupası'nda şampiyon Sigortam.Net
    Federasyon Kupası'nda şampiyon Sigortam.Net
  2. Dakikalar kaldı! Rusya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İlk 11'ler...
    Dakikalar kaldı! Rusya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İlk 11'ler...
  3. NBA finali ne zaman? Miami Heat - Los Angeles Lakers maçı saat kaçta, hangi kanalda?
    NBA finali ne zaman? Miami Heat - Los Angeles Lakers maçı saat kaçta, hangi kanalda?
  4. THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Jordan Loyd!
    THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Jordan Loyd!
  5. Erdoğan Demirören Golf Turnuvası'nın 3'üncüsü tamamlandı
    Erdoğan Demirören Golf Turnuvası'nın 3'üncüsü tamamlandı



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Zenit'te 5 koronavirüs vakası daha çıktı

Zenit'te 5 koronavirüs vakası daha çıktı

Göztepe'den gollü prova: 4-0

Göztepe'den gollü prova: 4-0

Fransa Açık'ta Rafael Nadal 13. kez şampiyon!

Fransa Açık'ta Rafael Nadal 13. kez şampiyon!

Fenerbahçeli Marcel Tisserand milli maçta sakatlandı!

Fenerbahçeli Marcel Tisserand milli maçta sakatlandı!

Sıradaki Haber