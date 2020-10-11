Şenol Güneş: "Bazı oyuncular beklenmeyen şekilde..."

A Milli Futbol Takım'da teknik direktör Şenol Güneş maç öncesi açıklamalarda bulundu.

"Rusya'nın da oynaması muhtemel oyuncularından Fernandes sağ bekte yok. Stoperleri de daha önce kadrodan çıkmıştı. Bizde de beklenmeyen bir şekilde bazı oyuncular yok. Futbol içerisinde bunlar var."

"Önemli olan daha önce 6 maç yaptığımız ve kazanamadığımız bir rakibe karşı oynamak durumundayız. Grupta 6 puanlı rakibe karşı 1 puanla oynuyoruz. Rakip 2. bölgeye attığı toplarla gelmeye çalışıyor. Onları 2. bölgede karşılayıp defans arkasına atacağımız toplarla sonuca gitmeye çalışacağız."