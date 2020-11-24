Şenol Güneş: "Beni kimse paspas yapamaz”

Gazete, televizyon ve ajansların spor müdürleri ile çevrim içi toplantıda bir araya gelen tecrübeli çalıştırıcı, “Benim maaşım belli. Federasyon orada, gidin sorun. Ben çalışıyorum, karşılığını da alıyorum. Beni kimse paspas yapamaz” dedi

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş; gazete, televizyon, ajansların spor müdürleri ve temsilcileri ile çevrim içi toplantıda bir araya geldi. Tecrübeli çalıştırıcı, Uluslar Ligi’nde C Ligi’ne düşmelerinin kendilerini üzdüğünü ifade etti, maaşı üzerinden yapılan eleştirilere de cevap verdi.

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı ve Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut’un sosyal medya mesajını hatırlatan ve aldığı ücretin belli olduğuna vurgu yapan Güneş, “Federasyon orada, gidin sorun. Ekonomiyi batırmış adam bana ekonomiden bahsediyor. Ben çalmadım ki... Çalışıyorum, karşılığını alıyorum. Beni kimse paspas yapamaz. Vergimi ödüyorum, yardımımı yapıyorum” dedi.

Milli takımda kimseyi yok etmek istemediklerini belirten tecrübeli çalıştırıcı şöyle devam etti: “Hedeflerimiz, ilkelerimiz belli. Uzun bir yolumuz var. Uluslar Ligi’nde doğru bir tablodan çıktığımıza inanmıyorum ama düzelteceğiz. Kimseyi yok etmek istemiyoruz. Kendimize güveniyoruz, her konuda samimi ve açık yürekliyiz.

Bu yola birlikte çıktık, birlikte devam edeceğiz.”







Macaristan maçında tercih hatası yaptığını kabul eden A Milli Takım Teknik Direktörü, “Merih sakat sakat, 3 maç üst üste oynadı. Cenk’in durumu aynı. Rusya maçında iyiydi ama Macaristan maçında hiç yoktu. Orada tercih hatası yapmış olabilirim. Yusuf ile başlayabilirdim. Yusuf’un ‘daha fazla süre alması gerekebilir’ eleştirilerine katılıyorum. Yusuf ile ilgili olumsuz bir düşüncem yok, aksine gurur duyuyorum” değerlendirmesinde bulundu.

Olağanüstü bir dönemden geçtiklerinin de altını çizen Güneş, “Kulüpler için de futbolcular için de teknik direktörler için de olağan dışı bir dönem. Ekim ayında mesala iki tane teknik antrenman yaptık, futbolcular ile 3 metre ileriden konuşuyorum” diye konuştu.

‘Kaybedilen her maça üzülüyorum’

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş hedeflerinden birisinin de Dünya Kupası olduğunu söyledi. Tek odağının Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası haline geldiğini belirten Güneş, “A Milli Takım’ın başarısızlığını yok saymayalım, acısını yaşıyorum. Ama bunu kronik bir sorun haline getirmeyelim. Alacağımız dersler var, bunları alalım ve üzerinde çalışalım. Bu ülkenin futbolu, Avrupa’da yarışmalı, Avrupa’da olmak için müca dele etmeli; bu yüzden de kaybedilen her maça üzülüyorum” diye konuştu.

‘Almanya 6 yedi, yok mu oldu?’

Şenol Güneş toplantıda Almanya’nın kötü gidişini de örnek verdi. Tecrübeli çalıştırıcı, “Almanya 6 tane yedi diye dünya futbolundan yok mu oldu? Milli Takıma sonuç alırsa iyi, almaza kötü mü diyeceğiz. Bunu yapmayalım. Ben bugün varım yarın yokum. Takımın başarısız olması zaten benim suçum ama ben de yanlışı arıyorum, kendimi de sorguluyorum.