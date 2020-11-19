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HaberlerMilli Takım Haberleri Şenol Güneş: "Gücümüzü sahaya yansıtamadık"
19.11.2020 - 01:05 |

Şenol Güneş: "Gücümüzü sahaya yansıtamadık"

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Macaristan maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Şenol Güneş: "Gücümüzü sahaya yansıtamadık"
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A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Macaristan'a 2-0 mağlup olarak UEFA Uluslar C Ligi'ne düştüğümüz maçın ardından konuştu.

İyi oynayamadığımızı söyleyen Güneş, "İlginç oldu. Rakipten rövanşı almak istedik ama olmadı. İlk yarının ortalarına doğru oyuna ortak olduk ve sonra oyunu ele geçirdik. Ancak istediğimiz pozisyonlar bulamadık. Rakip savunmayı açacak işler yapamadık. Oyunumuz maçı kazanmaya yeterli değildi." dedi.

Golü bulamadığımızı vurgulayan deneyimli hoca, "Daha çok isteyen Macaristan'dı. Gücümüzü sahaya yansıtamadık. Oyun karakterimiz sahada değildi. Fiziksel ve zihinsel yorgunluk olabilir. Sonuç almak için sıkıntı çektik. Ne olursa olsun galibiyet istiyorduk. Rakip 0-0'a razıyken 2 gol buldu. Biz ise gol bulamadık." ifadelerini kullandı.

Şenol Güneş: Gücümüzü sahaya yansıtamadık

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