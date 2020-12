Şenol Güneş: Kötülükleri şutlayın, iyiliklere kucak açın

Ay-yıldızlıların teknik patronu Şenol Güneş, yeni yıl için bir mesaj yayımladı. Deneyimli teknik adamın Türkiye Futbol Federasyonu'nun sitesinde yayımlanan mesajı şöyle:

"Pandeminin gölgesinde geçirdiğimiz bir yılı geride bırakıyoruz. 2020 yılı insanlığın büyük sıkıntılarla boğuştuğu, sıra dışı bir yıl oldu. Çok önemli kayıplar yaşadık. Kaybettiklerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, kederli ailelere ve millletimize başsağlığı diliyorum.

En büyük temennimiz yeni yılda bu sorunların tamamen ortadan kalkması ve dünyanın salgın gündeminden uzaklaşmasıdır.

2020, bizim için 'şampiyona' yılı olacaktı ama pandemi futbolun sürekliliğine de maalesef büyük darbe vurdu. Liglere verilen aralar; sporcuların, teknik adamların ve kulüplerin yeni sürece hazırlıksız yakalanmaları, herkesi olduğu gibi bizleri de olumsuz etkiledi.

Yeni normale alışmaya çalışırken zaman zaman istemediğimiz durumlarla karşılaştık. En büyük dileğimiz yaşadığımız bu süreçten çıkarttığımız sonuçlarla, doğru ve sağlıklı planlama yaparak önümüzdeki dönemi hedeflediğimiz başarılarla geçirmektir.

2021 yılında iki zorlu mücadelede ülkemizi temsil edeceğiz. Hem Dünya Kupası'na katılmak hem de ertelenen EURO 2020 finallerinde iyi sonuçlar almak için tüm gücümüzle çalışacağız.

Futbolumuzda mutlaka hayata geçirmemiz gereken sevgi, saygı ve güven ortamı, milletçe hedeflerimize ulaşma konusunda en büyük gücümüz olacaktır. Cesaret, inanç ve çaba ile arzu ettiğimiz her şeye kavuşacağımıza inanıyorum...

Gelişime açık, özgüvenli, mental olarak güçlü, ilişkileri iyi, tamamının aynı duyguları paylaştığı, sempatik, iyi niyetli, yetenekli bir oyuncu grubuna sahibiz. 'Bizim Çocuklar' sloganıyla kucakladığımız bu takım, sağduyulu insanlarımızın yüreğinde çoktan yer etti.

Oyunumuzla, alacağımız sonuçlarla dünya futbolunda bir yerimiz olması adına hep daha iyisini hedefliyoruz. Yolumuzdan asla dönmeyeceğimizin ve kendimize inandığımızın bilinmesini istiyor, halkımızın da bize güvenmesini bekliyoruz.

2021'in; hayallerimizin gerçekleşmesi yolunda bizlere umut ve başarı getirmesini istiyor, herkesi ortak değerimiz olan Milli Takım'ımızın etrafında bütünleşmeye davet ediyorum.

Güneş ve yıldızlar gibi hayalleriniz her zaman parlamaya devam etsin. Nerede yaşam varsa, orada umut da vardır. Yeni yılda tüm umutlarınız gerçekleşsin ve yüzünüzden gülmek eksik olmasın. Yeni yıl, geleceğin ilk adımıdır, adımlarınız sizi mutluluğa götürsün. Kötülükleri şutlayın, iyiliklere kucak açın.

Bu vesileyle;, geride bıraktığımız dönemin kötü izlerinin bir an önce silinmesi dileğiyle milletimizin yeni yılını kutluyor, 2021'in insanlığa ve ülkemize sağlık, başarı, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum."