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HaberlerMilli Takım Haberleri Şenol Güneş meslektaşlarıyla son kez whatsapp'ta buluştu
21.06.2020 - 12:10 | | İSTANBUL (AA) -

Şenol Güneş meslektaşlarıyla son kez whatsapp'ta buluştu

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) Türkiye ile aynı grupta yer alan milli takımların teknik direktörleriyle sosyal medya sohbetinde son kez bir araya geldi.

Şenol Güneş meslektaşlarıyla son kez whatsapp'ta buluştu
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Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) sosyal medya hesabından paylaşılan sohbetlerin sonuncusuna, teknik direktör Güneş'in yanı sıra İsviçre Milli Takımı Teknik Direktörü Vladimir Petkovic, İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini ve Galler Milli Takımı Teknik Direktörü Ryan Giggs katıldı. 

Sohbete "BizBüyükBirAileyiz" etiketiyle katılan Güneş, EURO 2020'nin koronavirüs salgını nedeniyle ertelenmemesi halinde bugün son grup maçlarının oynanacağını hatırlattı.

Gol sonrası sevinçler, sahadaki atmosfer ve binlerce taraftarın tezahüratları gibi futbolun güzelliklerine değinen dört teknik adam, şampiyonada görüşmek üzere vedalaştı.

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Şenol Güneş meslektaşlarıyla son kez whatsappta buluştu

 

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