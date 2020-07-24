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24.07.2020 - 08:36 |

Şenol Güneş'in yeni forveti: Serdar Dursun

Cenk Tosun’un sakatlığında A Milli Takım’ın forvet rotasyonuna yeni isimler arayan teknik direktör Şenol Güneş, Almanya’da 19 gol atan Serdar Dursun’u radarına aldı. Tecrübeli hoca, Eylül ayında gurbetçi yıldızı aday kadroya çağırmaya hazırlanıyor

Şenol Güneş'in yeni forveti: Serdar Dursun
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Uluslar Ligi’nde 3 Eylül’de Macaristan ve 6 Eylül’de Sırbistan ile karşılaşacak A Milli Takım’da, teknik direktör Şenol Güneş kadro çalışmalarını sürdürüyor... Pandemi süreci sonrası Ay-Yıldızlı ekibin aynı enerjiyle yola çıkmasını hedefleyen Güneş, bu süreçte yeni isimleri mercek altına aldı.

Şenol Güneşin yeni forveti: Serdar Dursun

Gerek yurt içinde gerekse yurt dışında pek çok futbolcuyu yakından takip eden kurt hoca, özellikle forvet rotasyonuna yeni oyuncular eklemek istiyor. Halihazırda ülke olarak yerli forvet sıkıntısı yaşadığımız bu süreçte Cenk Tosun’un da sakatlanması, Güneş’i sıkıntıya düşürmüştü. Burak Yılmazve Enel Ünal dışında A Milli Takım’da yeri garanti bir forvet yok. Şenol hoca, Almanya’da Darmstadt formasıyla harikalar yaratan Serdar Dursun’u radarında aldı.

Azerbaycan peşinde
Bundesliga 2’de 19 gol, 7 asistlik performans ortaya koyan 28 yaşındaki Serdar, tam bir pivot santrfor. Güneş’in normal sezon içinde de izlettirdiği Serdar’ın, Eylül ayında aday kadroya çağrılması bekleniyor. 1.90 boyundaki Serdar ile ilgili Azerbaycan Futbol Federasyonu da girişimde bulundu. Ancak deneyimli oyuncunun hayali A Milli Takım forması. Bu nedenle Azeriler’i şimdilik reddeden Serdar’ın, “Hayalim Ay-Yıldızlı forma. Bunun için çok çalışıyorum” dediği öğrenildi

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