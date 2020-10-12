Şenol Güneş'ten Çağlar Söyüncü açıklaması!

Uluslar Ligi'ndeki 1-1'lik Rusya beraberliği sonrası A Milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş açıklamalarda bulundu.

"Yavaş oynadık"

"Rakibimiz agresif, takım oyunu oynayan, daha çok uzun toplarla hücum etmeye çalışan bir takım. Ön yaptığımız baskılardan sonuç alamayınca hem savunmada, hem hücumda iyi değildik. Yavaş oynadık. Top kaybettik."

"Oyuncular %100'ünü vermeye çalıştı"

"Mert Günok'un vuruşunu alıp direkt hızlı hücumla gol attılar. İkinci yarıda daha iyiydik. Kazanmaya yakındık. Yazık oldu. Hem Sırbistan, hem bu maçtaki beraberlik yazık oldu. Oyuncular %100'ünü vermeye çalıştı."

"2 puan kaybettik burada"

"Hiç oyuncu değiştirmeyi düşünmüyordum. 5 dakika bekliyordum. O kadar değişikliğe rağmen 2 dk uzatma verdi. Üzgünüz. 2 puan kaybettik burada. Disiplinle oynamak, rakibi sahasına hapsetmek önemliydi. Devam ettireceğiz."

"3 maç yaptık. Macaristan olumsuzdu. Sırbistan maçında deplasmanda kazanmaya yakındı. Burada da kazanmaya yakındık. Bu kayıplar bizi geride bıraktı. Kazanmayı hak edince kazanmalısınız. Kaybetmeye yakın olduğumuz maçı zaten kaybettik. Bu tip maçları kazanmalısın."

"Çağlar'ın ayağı gerildi, dinlendirdi"

"Sırbistan maçını kazanmak için oynayacağız. Rotasyon olabilir. Bugün de sakatlık olur, yorgunluk olur. Antrenmanda Çağlar'ın ayağı gerildi, dinlendirdik. Kaan oynadı, gerginlik oldu. Oynayan oynamayan oluyor. Çağlar dinlendi, oldu."

"Şimdi seyahat edeceğiz. Rusya 3 maçı da evinde yaptı. Almanya'da oynadık, Rusya'ya geldik, saat 4-5 gibi İstanbul'da olacağız. Sonra test olacağız. Antrenman yok. 1 haftada 3 maç yapıyoruz, hem de pandemi döneminde. Uyum sağlamaya çalışacağız."

Güneş, VTB Arena’dan basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi. Rusya karşısındaki maça kazanmak için çıktıklarını belirten Güneş, “Rakibin oyun anlayışını biliyorduk. Sıkı oynayan, agresif oynayan, takım oyunu oynayan bir takım. Baskıyı daha çok düşünüyordu. Bunlara hazırlıklı olmamıza rağmen ilk yarıda düşündüğümüz oyun sahaya yansımadı.” diye konuştu.

Türkiye’nin ilk yarıda daha hızlı hücuma gitmesi gerekirken yavaş oynadığına işaret eden Güneş, “Merkeze attığımız toplarda da rakip top kazandı. İlk yarı hem hücumda hem de savunmada başarısızdık.” dedi.

“Hücuma çıktığımızda etkili ataklarımız oldu”

İkinci yarı ise Türkiye’nin tam tersi bir görüntü çizdiğini anlatan Güneş, “İkinci yarı düşündüğümüz hemen hemen her şeyi yaptık. Savunmada rakibi kontrol ettik. İkili, kıran kırana pozisyonlar oldu ama başarılı olduk. Hücuma çıktığımızda da etkili ataklarımız oldu. Gol de bulduk, goller de bulabilirdik. Daha fazla pozisyon üreten, kazanmaya yakın takım bizdik. Ama kaybedilen 2 puan var. Deplasmanda Sırbistan maçında da bu maçta da kazanmamız gerekiyordu.” şeklinde konuştu.

Güneş, Türkiye’nin oyuna ağırlığını koymayı başarabildiğini belirterek “Ama en büyük eksikliğimiz de kazanmamız gereken maçı, berabere bitiriyoruz. Kaybetmeye yakın olduğumuz maçımızı da hemen kaybedebiliyoruz. Onları da aştığımızda iyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Bütün oyuncuları tebrik ediyorum. Olağanüstü çalıştılar. 1-0 geriden gelmelerine rağmen savaşarak maçı lehimize çevirmek için iyi işler yaptılar.” değerlendirmesinde bulundu.

Rusya’nın üst üste üç maçı kendi sahasında oynama avantajına sahip olduğuna işaret eden Güneş, “Biz ise üç maçımızı da deplasmanda oynamak zorundayız. Bu sürenin kısalığını da hesaba katmak gerekiyor. Zaman zaman saha içinde oyunculara, hangisi sakatlanır ona göre değişiklik yapılabilir diye düşünüyoruz. Ama her şeye rağmen ikinci yarı güzel maç oldu bizim için. İki puan kaybettiğimiz için üzgünüz.” ifadelerini kullandı.

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