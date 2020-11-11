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11.11.2020 - 19:47 |

Sepil, “Ben iyiyim, siz de kendinize dikkat edin"

Kulüpler Birliği Vakfı ve Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'in koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyurulmuştu. Sepil yaptığı açıklamada sağlık durumunun iyi olduğunu ifade eden ve herkesi dikkatli olmaya davet eden Sepil, “Lütfen dikkatli olalım. Ben gereken özeni göstermedim. Sizler kendinize çok dikkat edin. Hepinizi çok seviyorum” dedi.

Sepil, “Ben iyiyim, siz de kendinize dikkat edin"
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Berke Mankır - Milliyet Ege

Kulüpler Birliği Vakfı ve Göztepe Başkanı Mehmet Sepil’in koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı. Göztepe Spor Kulübü internet sitesi üzerinden sağlık durumu ile ilgili bilgi veren Sepil, durumunun iyiye gittiğini belirtti. Herkesi kurallara uymaya davet eden 65 yaşındaki Sepil’in, “Covid-19 ile ben de tanıştım. Cumartesi günü oynadığımız BB Erzurumspor maçından sonra gece yarısı ilk semptomlar gözüktü. Pazar günü de kas ağrıları ve diğer semptomları görünce pazartesi günü test yapıldı ve testimin pozitif olduğunu öğrendim. Bu semptomların hemen hemen hepsini az miktarda yaşadım. İlerleyen günlerde semptomların hiçbiri görülmedi. Kendimi çok iyi hissediyorum. Evden günlük hayatımı sürdürüyorum. Lütfen dikkatli olalım. Ben gereken özeni göstermedim. Maske, mesafe ve hijyen kuralına tam uyduğumu da söyleyemeyeceğim. Sizler kendinize çok dikkat edin. Hepinizi çok seviyorum” diye konuştu.

Karşıyaka ve Manisa FK’dan geçmiş olsun mesajı

İzmir’in bir diğer köklü kulübü ve Göztepe’nin ezeli rakibi Misli.com 3. Lig 3. Grup temsilcisi Karşıyaka, Covid-19 testi pozitif çıkan Başkan Mehmet Sepil’e geçmiş olsun mesajı yayınladı. Yapılan açıklamada, “Covid-19 testi pozitif çıkan Göztepe Spor Kulübü Başkanı Mehmet Sepil’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını ümit ediyoruz” ifadeleri kullanıldı. Misli.com 2. Lig Beyaz Grup ekibi Manisa FK’dan da, “Koronavirüs testi pozitif çıkan Kulüpler Birliği Vakfı ve Göztepe Başkanı Sayın Mehmet Sepil’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz” mesajı geldi.

Sepil, “Ben iyiyim, siz de kendinize dikkat edin

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