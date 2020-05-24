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24.05.2020 - 01:00 |

Sercan Yıldırım'dan Burak Yılmaz itirafı!

Galatasaray ve Bursaspor'un eski yıldızı Sercan Yıldırım, Survivor 2020 yarışmasında dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Sercan Yıldırım'dan Burak Yılmaz itirafı!
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Survivor 2020 yarışmasında ünlü futbolcu Sercan Yıldırım önemli açıklamalarda bulundu.

"Bursaspor'un şampiyonluk haberini alıyor olabilirdim"
Bursaspor ile yaşadığı şampiyonluk hatırlatılan Sercan Yıldırım, yeşil-beyazlı takımın son durumuyla ilgili olarak, "Koronavirüs olmasaydı belki şu anda Survivor'da Bursaspor'un şampiyonluk haberini alıyor olabilirdim" ifadelerini kullandı.

Burak Yılmaz ile birbirimize lakap taktık"

Sercan Yıldırım, bayramda yayınlanacak 'Anlat Bakalım' yarışmasında Burak Yılmaz ile partner olmasını ise "Burak Yılmaz ile birbirimize lakap takmıştık. Ben ona 'Başkanım' diyorum." şeklinde yorumladı.

Sercan Yıldırımdan Burak Yılmaz itirafı

Burak Yılmaz klibi

 

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