Serdar Ali Çelikler'den Gökhan ve Caner tepkisi!

Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe'nin yeni sezon için ilgilendiği iddia edilen Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in ile ilgili yorumda bulundu.

İşte Çelikler'in açıklamaları:

“Gökhan Gönül ve Caner Erkin ile ilgili Fenerbahçe Kulübü’nden birini aradım. ‘Bu iş ciddiyse ağır bir yazı yazacağım’ dedim. ‘Ağabey yazma, ciddi değil’ dedi. 35 yaşındaki Gökhan ile 32 yaşındaki artık defansif özellikleri tartışılır Caner’i geri alıyorsan o zaman Mehmet Topal’ı da al, Emenike’yi de çağır, Aziz Yıldırım da gelsin. Sürekli geçmişe dönüyorlar.

'O zaman Mehmet Topal da gelsin!'

Volkan gelsin, Emre gelsin, Gökhan Gönül gelsin, Caner gelsin, o zaman Mehmet Topal da gelsin. Artık önünüze bakın, yeni adam bulun. Sen niye 1,5 milyon verip alacaksın? 35 yaşındaki Gökhan Gönül, sana 1+1 yıl daha ne fayda sağlayacak? Beşiktaş’ta kalsın. Beşiktaş’ın maksimum 1 milyon euro verebileceği adama sen niye 1.5 milyon verip alacaksın? Dolayısıyla manasızdır, problemlidir. Emre Belözoğlu’nun isteğiyse yanlıştır. Emre, kendisine arkadaş arayamaz. Takımın veya Ali Koç’un genel isteğiyse o da yanlıştır” ifadelerini kullandı.