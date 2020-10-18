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18.10.2020 - 21:19 |

Serdar Aziz: "Hakem berabere bitmesi için..."

Süper Lig'de Göztepe'yi 3-2 mağlup eden Fenerbahçe'de Serdar Aziz ve Nazım Sangare açıklamalarda bulundu.

Serdar Aziz: "Hakem berabere bitmesi için..."
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Süper Lig'de Göztepe'yi 3-2 mağlup eden Fenerbahçe'de Serdar Aziz ve Nazım Sangare açıklamalarda bulundu.

Serdar Aziz hakem ile ilgili olarak, "Önemli bir deplasman maçıydı, kazandığımız için mutluyuz. Kazandık ama hakem maçın önüne geçti. Maçın berabere bitmesi için elinden geleni yaptı. Penaltı pozisyonunda rakip kendini yere atıyor ve hakem VAR'a bile gitmedi." dedi.

Nazım Sangare ise "Galibiyet için mutluyuz. Yakaladığımız pozisyonları değerlendirsek daha farklı olabilirdi. Kalemizde de bazı pozisyonlar verdik. Daha iyi olacağımıza inanıyoruz. Bugünkü performansımdan çok memnun değilim, daha iyisini yapabilirdim. Ama yine de kazandığımız için mutluyum." ifadelerini kullandı.

Serdar Aziz: Hakem berabere bitmesi için...

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