Serdar Gürler: Tek büyük var o da Göztepe

Süper Lig'in İzmir temsilcisi Göztepe'de, koronavirüs pandemisi sebebiyle ligin haziran ayına ertelenmesi sonrası antrenmanlarını evinde sürdüren ve alınan tedbirlere harfiyen uyduğunu belirten tecrübeli futbolcu Serdar Gürler, katıldığı sosyal medya canlı yayınında gündemi değerlendirdi. "Futbolcu olarak ligler yarın başlasın derim ama insani olarak bunu söylemek mümkün değil. Bizler maç için sahaya çıktığımızda, çalışmak zorunda kalarak risk altına girecek onlarca insan söz konusu. Risk almaya gerek yok herkesin ailesi var. Ama yine de liglerin oynanarak tamamlanmasından yanayım" dedi.

'Sözleşmemi yenileyeceğim'

"Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray gibi büyük kulüplerde oynama hedeflerin var mı?" sorusuna, "Göztepe zaten büyük bir kulüp. İstanbul takımlarından herhangi bir teklif almadım. Göztepe'de yarım kalmış hedeflerim ve hayallerim var. Sözleşmem sezon sonu sona eriyor. Yönetimle karşılıklı anlaşmaya vardık" dedi. Evde sürdürülen antrenman programlarının, takım çalışmasının yerini tutmadığının da vurgusunu yapan Gürler, "Her gün WhatsApp üzerinden antrenörlerimizle birlikte koordineli bir şekilde antrenmanlarımızı gerçekleştirsek de, bu takım çalışmalarının yerini tutmuyor. Ligin başlama tarihinden en az 4 hafta öncesinde takım olarak antrenmanlara başlamamız gerekiyor. Yoksa ciddi sakatlıklar söz konusu olabilir" dedi. "Taraftarın beni bu kadar benimsemesi ve istemesi, Göztepe’ye olan bağımı güçlendirdi. İyi kötü her anımda yanımda durdular" diyen Serdar, "Onların büyük desteğini çok özledik" dedi.

"İspanya'ya dönmek isterim"

İspanya'ya tekrar dönmek isteyip istemediği konusuna da aydınlık getiren Serdar Gürler, "Göztepe'de çok mutluyum. İzmir'de ve bu kulüpte olduğum için çok mutluyum. İspanya’yı da çok sevmiştim. Her şey yolunda giderse, 3 yıl sonra İspanya’ya dönmek isterim" dedi.

"Avrupa'yı zorlayacağız"

"Sezona çok iyi başlayamasak da sonrasında şansımızı döndürdük" ifadelerini kullanan Gürler, "İlhan Hoca'nın takıma dahil olmasıyla birlikte çıkışa geçtik. Oyunumuz ile izleyenlere zevk veriyoruz. Lige tekrar başladığımızda, bu futbol açlığıyla Avrupa'yı zorlarız" dedi. "Süper Lig'de en başarılı bulduğun futbolcular kim?" sorusuna ise Serdar, "Vedat Muriç, kaleci olarak Beto, orta saha Soner Aydoğdu, İrfan Can Kahveci ve Ozan Tufan defans olarak Berkan Emir, Alpaslan Öztürk, Skrtel, Caiçara. Süper Ligi'nde en beğendim futbolcu tarz olarak Belhanda'dır" cevabını verdi.

"27 Nisan'da sahaya iniyorlar"

Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut, video konferans toplantısıyla gerçekleştirdiği basın toplantısında, takım olarak idmanlara 27 Nisan Pazartesi günü başlamayı planladıklarını söyledi. Palut, "27 Nisan'a kadar gruplar halinde futbolcularımız çalışacak. Sosyal mesafe kurallarına uyarak idman yapacağız. Bir hafta sonra ise tüm takımı sahaya indirmeyi hedefliyoruz. Liglerin başlama tarihini 5-6 ve 7 Haziran olarak ön görüyoruz. Bu zamana kadar fiziksel olarak en iyi şekilde hazırlanacağız" diye konuştu.