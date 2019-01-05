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05.01.2019 - 19:55 | | ANTALYA (AA)

Serdar Taşçı, Medipol Başakşehir'de!

Spor Toto Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir, 31 yaşındaki Türk asıllı Alman futbolcu Serdar Taşçı'yı kadrosuna kattı.

Serdar Taşçı, Medipol Başakşehir'de!
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Spor Toto Süper Lig'de lider durumda bulunan Medipol Başakşehir, Türk asıllı Alman savunma oyuncusu Serdar Taşçı ile anlaştı.

AA muhabirinin kulüp yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Manuel da Costa'yı Suudi Arabistan takımlarından El-Ittihad'a satan turuncu-lacivertli ekip, bonservisi elinde bulunan 31 yaşındaki stoper ile 1,5 yıllık anlaşmaya vardı.

Deneyimli futbolcu, sağlık kontrolünden sonra resmi sözleşmeye imza atacak.

İstanbul ekibi, Brezilyalı yıldız Robinho'dan sonra Serdar Taşçı'yı da kadrosuna katarak ara transfer dönemindeki ikinci transferini gerçekleştirecek.

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